Μιλάνο: Αεροσκάφος του Κατάρ προσέκρουσε στα φώτα του αεροδρομίου

Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος του Κατάρ που μετέφερε προσωπικό ασφαλείας για την ενίσχυση των μέτρων στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες προσέκρουσε σε πυλώνα φωτισμού την Κυριακή, κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, σύμφωνα με τον Guardian.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, το αεροσκάφος μετέφερε 104 μέλη των επίλεκτων δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, καθώς και βαριά οχήματα, μεγάλα τζιπ και snowmobiles, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας με την ιταλική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι το Κατάρ δεν συμμετέχει στους αγώνες.

Πηγή του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι η δύναμη ασφαλείας του Κατάρ συμμετέχει «κυρίως σε εκπαιδευτικό» ρόλο. «Το Κατάρ είναι θεμελιώδης εταίρος στο σχέδιο ασφαλείας και οποιαδήποτε αρνητική ερμηνεία της συμφωνίας είναι αβάσιμη» πρόσθεσε η πηγή.

Η ιταλική κυβέρνηση έχει αναπτύξει περίπου 6.000 αστυνομικούς από διάφορα σώματα, με τη συνδρομή τόσο του καταριανού προσωπικού όσο και στελεχών της ICE, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους αγώνες.

Το καταριανό C-17 Globemaster II χτύπησε ελαφρά τον πυλώνα φωτισμού έπειτα από λανθασμένο χειρισμό κατά τη φάση της οπισθοδρόμησης μετά την προσγείωση. Παρά το περιστατικό, στο αεροδρόμιο είχε στηθεί επίσημη τελετή υποδοχής με τη συμμετοχή του πρέσβη του Κατάρ στην Ιταλία και τοπικών αξιωματούχων.

Στη συνέχεια, συνοδεία ιταλικών περιπολικών, κομβόι SUV και θωρακισμένων οχημάτων με την ένδειξη «State of Qatar – Lekhwiya» διέσχισε το κέντρο του Μιλάνου, περνώντας από το Ντουόμο και κάνοντας σύντομη στάση στο Σαν Σίρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης των αγώνων.

Παρόλο που το Κατάρ δεν έχει αθλητές που να συμμετέχουν στη διοργάνωση, ο βασιλιάς του Κατάρ, Σεΐχης Τζοάν μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος εξελέγη αυτή την εβδομάδα πρόεδρος του Ολυμπιακού Συμβουλίου της Ασίας, θα παραστεί. Ο Αλ Θάνι ηγείται επίσης της Ολυμπιακής Επιτροπής του Κατάρ.