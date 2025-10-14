Ισραηλινή πρώην όμηρος περιγράφει τις φρικτές συνθήκες αιχμαλωσίας μετά την απελευθέρωση του συντρόφου της

Η Ισραηλινή πρώην όμηρος Νόα Αργκαμάνι μίλησε σήμερα, την επομένη της απελευθέρωσης του συντρόφου της στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, περιγράφοντας τις διαφορές στη μεταχείριση που είχαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Γάζα.

Η εικόνα αυτής της Ισραηλινής να ουρλιάζει «Μην με σκοτώσετε» σε τρομοκράτες της Χαμάς, που τη μετέφεραν με τη βία σε μια μηχανή κατά τη διάρκεια της επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης και των συμμάχων της στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Ben Gourion στην Μπερ Σεβά (νότιο Ισραήλ), είχε πέσει θύμα απαγωγής κατά τη διάρκεια του ρέιβ πάρτι Tribe of Nova, προτού απελευθερωθεί κατά τη διάρκεια μιας ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιούνιο του 2024.

«Δύο χρόνια πέρασαν από την τελευταία φορά που είδα τον Αβινατάν, την αγάπη της ζωής μου», έγραψε σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Χ.

Η νεαρή γυναίκα ηλικίας 28 ετών περιγράφει τον χωρισμό της από τον Αβινατάν Ορ έως την απελευθέρωσή του.

«Με κρατούσαν αιχμάλωτη μαζί με παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους, ενώ ο Αβινατάν κρατείτο μόνος», αφηγήθηκε.

«Με κρατούσαν κυρίως στο εσωτερικό σπιτιών, ενώ ο Αβινατάν βρισκόταν αποκλειστικά μέσα σε σήραγγες», συνέχισε η ίδια.

«Ήμουν αιχμάλωτη από τη Χαμάς για 246 ημέρες, τον Αβινατάν τον κράτησαν για 738 ημέρες. Επέστρεψα χάρη σε μια ηρωική επιχείρηση διάσωσης και ο Αβινατάν επέστρεψε στο πλαίσιο μιας συμφωνίας», ανέφερε επίσης, συγχαίροντας τον ισραηλινό στρατό και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υπό την αιγίδα του οποίου έγινε η διαπραγμάτευση της συμφωνίας που προέβλεπε την ανταλλαγή ομήρων από τη Γάζα με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

«Όμως, παρά τις ελάχιστες πιθανότητες, εμείς και οι δύο επιστρέψαμε σπίτια μας και ξανασμίξαμε» και «εντέλει, μπορούμε να αρχίσουμε να αναρρώνουμε μαζί. Η αποκατάσταση θα είναι μακρά: δεν έχουμε ακόμη πραγματικά επεξεργαστεί ό,τι συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια. Όμως, νικήσαμε», λέει η νεαρή γυναίκα.

«Και τώρα, η στιγμή έφθασε για να ξεκινήσουμε το κοινό μας ταξίδι», καταλήγει.