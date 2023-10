Μεξικό: Ο τυφώνας Ότις βύθισε στις λάσπες το Ακαπούλκο (pics)

Η περίφημη λουτρόπολη Ακαπούλκο, στο νοτιοδυτικό Μεξικό, υπέστη εκτεταμένες καταστροφές και παρέμενε αποκλεισμένη από τον υπόλοιπο κόσμο χθες βράδυ, ενώ όδευε να συμπληρωθεί 24ωρο αφού τη χτύπησε ισχυρός τυφώνας.

Δεν εκτελούνταν πτήσεις, ούτε δρομολόγια λεωφορείων μετά το πέρασμα του Ότις, με ανέμους ταχύτητας ως και 315 χιλιομέτρων την ώρα. Δεν υπήρχε επίσης πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε ρεύμα, πρόσθεσε. Χρειάστηκε να φύγει από τον τουριστικό μαγνήτη για να μπορέσει να μεταδώσει τις εικόνες που τράβηξε.

More images coming out from Acapulco. Still no info on casualties....💔 #HurricaneOtis #HurracanOtis #Otis #Acapulco #México pic.twitter.com/UyPClCKESW