Μεξικό: Νέο κύμα βίας με τα καρτέλ μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Η εξουδετέρωση του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», προκαλεί αλυσιδωτές και βίαιες εξελίξεις στο Μεξικό. Ο ηγέτης του διαβόητου Καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG) σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο, πυροδοτώντας έναν νέο και ιδιαίτερα αιματηρό κύκλο συγκρούσεων, καθώς αντίπαλες οργανώσεις και εσωτερικές φατρίες διεκδικούν τον έλεγχο.

Μέσα σε λίγες ώρες από την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, το Μεξικό βυθίστηκε σε πρωτοφανές κύμα βίας.

Ένοπλες ομάδες, που φέρονται να συνδέονται με το Καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε τουλάχιστον 20 πολιτείες. Στήθηκαν περισσότερα από 250 οδοφράγματα, πυρπολήθηκαν οχήματα και καταστήματα, ενώ σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας, προκαλώντας γενικευμένο χάος — ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα της χώρας, με επίκεντρο την πολιτεία Χαλίσκο.

Ο απολογισμός των συγκρούσεων ξεπέρασε τους 70 νεκρούς μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ολόκληρες περιοχές παραλύσαν, με κλειστούς δρόμους, διακοπές συγκοινωνιών και έντονη παρουσία στρατού και ομοσπονδιακών δυνάμεων. Οι εξελίξεις εντείνουν τους φόβους για νέα φάση ακραίας αποσταθεροποίησης, καθώς κενό εξουσίας στο CJNG ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικές συγκρούσεις αλλά και σε αιματηρές αντιπαραθέσεις με αντίπαλα καρτέλ.

Επίδειξη ισχύος από την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση απάντησε με μαζική κινητοποίηση του στρατού. Περίπου 10.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί από την Κυριακή, εκ των οποίων οι 7.000 βρίσκονταν ήδη στο Χαλίσκο. Επιπλέον 2.500 άνδρες στάλθηκαν εκτάκτως στη δυτική χώρα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, η στρατιωτική παρουσία ενισχύεται κυρίως σε περιοχές όπου δρα το CJNG, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό.

Μαζίκές εκδόσεις

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η μεξικανική κυβέρνηση έχει εντείνει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ. Πάνω από 100 φερόμενα μέλη καρτέλ έχουν ήδη μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να δικαστούν, με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να επιβεβαιώνει ότι 92 ύποπτοι εκδόθηκαν από τον Φεβρουάριο.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο αδελφός του «Ελ Μέντσο», Αντόνιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Τόνι Μοντάνα», που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης. Στις ΗΠΑ έχουν οδηγηθεί και στελέχη του καρτέλ Σιναλόα, όπως ο Πέδρο Ινσούνσα Νοριέγα και ο γιος του, οι οποίοι φέρονται να διαχειρίζονταν εκτεταμένα δίκτυα παραγωγής φαιντανύλης.

Οι δίκες αναμένεται να διεξαχθούν σε 13 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, με αρκετούς κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τόνισε ότι η Ουάσινγκτον είναι αποφασισμένη «να διαλύσει τα καρτέλ και τα διασυνοριακά εγκληματικά δίκτυα», ενώ αξιωματούχοι υπογράμμισαν πως «η δικαιοσύνη δεν σταματά στα σύνορα».

Προειδοποίηση και πλήγμα στον τουρισμό

Η κλιμάκωση της βίας προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Μεξικό να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια «μέχρι νεωτέρας». Η προειδοποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως το Κανκούν, η Γουαδαλαχάρα, η Οαχάκα και η Μπάχα Καλιφόρνια.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες –μεταξύ τους οι United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines, καθώς και οι καναδικές Air Canada και WestJet/Sunwing– ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων προς Πουέρτο Βαγιάρτα, Γουαδαλαχάρα και Μανσανίγιο. Ορισμένα αεροσκάφη μάλιστα επέστρεψαν πίσω μετά την απογείωση, λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Ποιος ήταν ο «Ελ Μέντσο»

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες γεννήθηκε το 1966 στο Μιτσοακάν και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αινιγματικές και επικίνδυνες μορφές του μεξικανικού οργανωμένου εγκλήματος. Μετά τη μετανάστευσή του στις ΗΠΑ και την απέλασή του, εντάχθηκε αρχικά στην αστυνομία του Χαλίσκο, πριν στραφεί οριστικά στον κόσμο των καρτέλ. Ως ιδρυτής και ηγέτης του CJNG, δημιούργησε έναν στρατιωτικοποιημένο μηχανισμό με βαρύ οπλισμό, διεθνή δίκτυα διακίνησης και ακραία βία απέναντι σε αντιπάλους και κρατικές δυνάμεις.

Οι αμερικανικές αρχές τον είχαν κατατάξει στους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες, προσφέροντας αμοιβή εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του. Η άνοδός του και το αιματηρό αποτύπωμα που άφησε πίσω του αντικατοπτρίζουν τη βαθιά κρίση ασφάλειας στο Μεξικό, όπου τα καρτέλ συχνά αμφισβητούν ευθέως την κρατική εξουσία.