Μεξικό: Δυσφορία για την απόφαση των ΗΠΑ να «μπλοκάρουν» 13 αεροπορικά δρομολόγια

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε την Τετάρτη ότι διαφωνεί με την απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν την έγκριση 13 μεξικανικών αεροπορικών δρομολογίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ακύρωση των συνδυασμένων πτήσεων επιβατών και φορτίου από το Διεθνές Αεροδρόμιο Felipe Angeles της Πόλης του Μεξικού.

Η Σέινμπαουμ θα ζητήσει συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Μεξικού και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ για να επανεξετάσει τους λόγους για τις «μονομερείς ενέργειες», δήλωσε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε ότι το Μεξικό «ακύρωσε παράνομα και πάγωσε τις πτήσεις των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών για τρία χρόνια χωρίς συνέπειες».

Το υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι το Μεξικό δεν συμμορφώνεται με τη διμερή αεροπορική συμφωνία από το 2022, όταν ακύρωσε τις χρονοθυρίδες των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών επιβατών και ανάγκασε τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες μεταφοράς φορτίων να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους.

Η Σέινμπαουμ πρόσθεσε ότι θα συναντηθεί με τις μεξικανικές αεροπορικές εταιρείες την Παρασκευή για να ενημερωθεί για την άποψή τους σχετικά με το θέμα.

Η μεξικανική αεροπορική εταιρεία Volaris δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι αναλύει το εύρος των μέτρων.

«Οι κανονισμοί για τις μεταφορές φορτίων θα έχουν περιθωριακή επίδραση στη Volaris, λόγω της ελάχιστης συμμετοχής της εταιρείας στις υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου της Πόλης του Μεξικού και προορισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.