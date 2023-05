Μεξικό: 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εννέα τραυματίσθηκαν από πυρά (vid)

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίσθηκαν χθες, Σάββατο, από πυρά σε επίδειξη αυτοκινήτων στην Μπάχα Καλιφόρνια του βόρειου Μεξικού, ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στη διάρκεια αγωνιστικής επίδειξης οχημάτων παντοδαπού εδάφους στην περιοχή Σαν Βισέντε της πόλης Ενσενάντα.

Γύρω στις 2:18 μ.μ. του Σαββάτου (00:18 σήμερα ώρα Ελλάδας) άνθρωποι με μακρύκαννα όπλα βγήκαν από ένα γκρίζο βαν και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον ανθρώπων που συμμετείχαν στην επίδειξη και βρίσκονταν σ' ένα πρατήριο καυσίμων, σύμφωνα με πληροφορίες από τηλεφωνήματα στην υπηρεσία άμεσης δράσης.

A mass shooting, likely carried out by members of a cartel, has occurred in Ensenada, Baja California, resulting in the death of up to 10 people, according to preliminary reports.



