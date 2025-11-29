Μετά την τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ, η Κίνα ξεκινάει εκστρατεία κατά του κινδύνου πυρκαγιάς στους ουρανοξύστες

Η Κίνα ξεκίνησε σε όλη τη χώρα εκστρατεία «επιθεωρήσεων και επιδιορθώσεων» για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς στις πολυκατοικίες μεγάλου ύψους, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετά την πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους.

Η εκστρατεία αυτή αφορά κυρίως τα εργοτάξια εξωτερικής ανακαίνισης και τη χρήση εύφλεκτων υλικών στις εργασίες, καθώς και του μπαμπού για τις σκαλωσιές, μετέδωσε το CCTV. Τα εύφλεκτα υλικά και το μπαμπού θεωρείται πως επιτάχυναν την εξάπλωση της πυρκαγιάς στην τραγωδία του Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, θα ελεγχθούν κυρίως τέσσερις σημαντικοί τομείς: η χρήση εύφλεκτων υλικών σε συστήματα μόνωσης εξωτερικών τοίχων, η χρήση απαγορευμένων οικοδομικών υλικών όπως οι σκαλωσιές από μπαμπού, οι εξοπλισμοί πυρασφάλειας και οι έξοδοι κινδύνου.

