Μετά την ξαφνική παραίτησή του για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς, ο Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχης και δεξί χέρι του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα πάει στο μέτωπο.

Ο Γερμάκ, σε δηλώσεις του στη New York Post, είπε ότι θα αγωνιστεί για τη χώρα του και ορκίζεται να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή.

«Πηγαίνω στο μέτωπο και είμαι προετοιμασμένος για οποιεσδήποτε αντιδράσεις», είπε ο Αντρίι Γερμάκ στην Post σε ένα φορτισμένο μήνυμα την Παρασκευή το βράδυ. «Είμαι έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος».

Στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη αν στο εξής δεν απαντά σε κλήσεις. Ο Γερμάκ δεν ανέφερε πότε ή με ποιον τρόπο σκοπεύει να μεταβεί στις πρώτες γραμμές του πολέμου εναντίον της Ρωσίας.

«Υπηρέτησα την Ουκρανία και ήμουν στο Κίεβο στις 24 Φεβρουαρίου 2022», έγραψε, αναφερόμενος στην ημέρα που η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο πλήρους κλίμακας. «Ίσως ξανασυναντηθούμε. Δόξα στην Ουκρανία.»

«Έχω εξευτελιστεί και η αξιοπρέπειά μου δεν έχει προστατευτεί, παρά το γεγονός ότι βρίσκομαι στο Κίεβο από τις 24 Φεβρουαρίου 2022», είπε. «Γι’ αυτό, δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα στον Ζελένσκι· πηγαίνω στο μέτωπο.»

«Με αηδιάζει η βρωμιά που στρέφεται εναντίον μου, και με αηδιάζει ακόμη περισσότερο η έλλειψη υποστήριξης από εκείνους που γνωρίζουν την αλήθεια», πρόσθεσε.

Ο παραιτηθείς στενός συνεργάτης του Ουκρανού προέδρου ήταν ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γενεύη.

Σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022, με επικεφαλής πλέον τον πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.