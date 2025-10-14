Ανάλυση CNN

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μετατοπίζει την προσοχή του από τη Γάζα στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η ειρήνη εκεί αποτελεί τη νέα του μεγάλη προτεραιότητα, η πραγματικότητα φαντάζει πιο σύνθετη από ποτέ, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Στην ομιλία του στην Κνέσετ, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι θεωρούσε την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία ευκολότερη από ό,τι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο οι συνθήκες αποδεικνύονται ακριβώς το αντίθετο. Οι τακτικές που επέλεξε για να μεσολαβήσει στη Γάζα δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην Ουκρανία, όπου η ρωσική εισβολή διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια και η στρατηγική ισχύς των ΗΠΑ δοκιμάζεται στα όρια.

Ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, αναλαμβάνει μια αποστολή γεμάτη προκλήσεις, καθώς η Ρωσία δεν δείχνει διάθεση για συμβιβασμούς. Οι προηγούμενες προσπάθειες του Τραμπ, που περιλάμβαναν φιέστες, προσωπικές επαφές και οικονομικές πιέσεις, έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.

Οι επαφές με το Κρεμλίνο βρίσκονται σε «σοβαρή παύση», ενώ η Μόσχα, με τον Ντμίτρι Πεσκόφ να επισημαίνει ότι η κατάσταση παραμένει δραματική, δεν ανταποκρίνεται σε μονομερείς ενέργειες ή δημόσιες δηλώσεις. Ο Πούτιν έχει ήδη αφήσει τον Τραμπ με άδεια χέρια, όπως συνέβη στην Αλάσκα, και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξει στάση στις επόμενες ευκαιρίες.

Η προσπάθεια για ειρήνη δοκιμάζει την ικανότητα των ΗΠΑ να ασκήσουν πραγματική ισχύ. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν στην Ουκρανία πύραυλοι Tomahawk, ικανοί να πλήξουν στρατηγικές ρωσικές υποδομές, όμως η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής είναι επικίνδυνη.

Το Κρεμλίνο υπενθυμίζει ότι η χρήση τους απαιτεί αμερικανική συμμετοχή και μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στην ασαφή στρατηγική των ΗΠΑ και τον υποβαθμισμένο ρόλο του Γουίτκοφ.

Η εμπειρία από τη Μέση Ανατολή δείχνει ότι μόνο η δύναμη φέρνει αποτελέσματα. Αν ο Τραμπ θέλει να επιτύχει μια «νίκη» στην Ουκρανία, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τον Πούτιν κατά μέτωπο, κάτι που συνεπάγεται ρίσκο και ενδεχομένως βήματα που ακόμα και ο Μπάιντεν απέφευγε.

Η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται με λόγια ή απειλές χωρίς αντίκρισμα, αλλά με ρεαλιστική, οργανωμένη στρατηγική ισχύος και αποφασιστικότητα να την εφαρμόσει. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ουκρανία αποτελεί το απόλυτο τεστ για την προεδρική ικανότητα του Τραμπ και την ικανότητα των ΗΠΑ να επηρεάσουν τη διεθνή ισορροπία.