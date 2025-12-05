Το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι αποσύρει τον νέο κανονισμό με βάση τον οποίο οι πιλότοι αεροσκαφών δικαιούνταν περισσότερες ώρες ξεκούρασης, μετά το χάος που προκλήθηκε στα αεροδρόμια και την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων.

Από τη Δευτέρα, στα αεροδρόμια επικρατεί χάος και η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, η IndiGo, αναγκάστηκε να ακυρώσει πολλές πτήσεις, κάνοντας λόγο για «απρόβλεπτες δυσκολίες» στη λειτουργία της. Την Πέμπτη, είχε παραδεχτεί ότι έγιναν «λάθη κρίσεως» και «παραλείψεις στον σχεδιασμό» μετά την εφαρμογή των νέων κανονισμών, αν και είχε στη διάθεσή της δύο χρόνια για να προετοιμαστεί.

Οι νέοι κανόνες που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας τέθηκαν σε ισχύ τον Νοέμβριο. Για την ασφάλεια των επιβατών, κρίθηκε αναγκαίο να αυξηθεί ο χρόνος ξεκούρασης των πιλότων. Σήμερα ωστόσο ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας Ραμ Μοχάν Νάιντου, ανακοίνωσε την αναστολή της μεταρρύθμισης «με άμεση ισχύ».

«Η απόφαση αυτή, που δεν θέτει σε κίνδυνο την αεροπορική ασφάλεια, ελήφθη αποκλειστικά και μόνο για το συμφέρον των επιβατών, ιδίως των ηλικιωμένων, των φοιτητών, των ασθενών και όλων εκείνων που βασίζονται στην ακρίβεια των πτήσεων για να καλύψουν τις ανάγκες τους» εξήγησε ο Νάιντου, προσθέτοντας ότι το υπουργείο προβλέπει πως η κατάσταση θα εξομαλυνθεί από αύριο Σάββατο.

Η IndiGo, που ακύρωσε την Παρασκευή όλες τις πτήσεις εσωτερικού που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Νέο Δελχί και το Τσενάι, ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες.

Μόνο την Παρασκευή ακυρώθηκαν περισσότερες από χίλιες πτήσεις, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Πίτερ Έλμπερς, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Χαιρέτισε την απόσυρση του κανονισμού αλλά εκτίμησε ότι θα χρειαστούν 5-10 ημέρες για να επιστρέψει η ομαλότητα στα αεροδρόμια.

Η IndiGo πραγματοποιεί περισσότερες από 2.000 πτήσεις ημερησίως, καλύπτοντας το 60% στις πτήσεις εσωτερικού.

Μεταξύ των πολλών δυσαρεστημένων επιβατών ήταν και ο πρέσβης της Σιγκαπούρης στο Νέο Δελχί, Σάιμον Γουόνγκ, ο οποίος δήλωσε «άφωνος» με την κατάσταση. «Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον νεαρό συνεργάτη μου που με περίμενε στον γάμο του. Είμαι άφωνος» έγραψε στην πλατφόρμα Χ αφού η πτήση του δεν πραγματοποιήθηκε.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραχούλ Γκάντι, απέδωσε το φιάσκο στο «μονοπωλιακό μοντέλο» που προωθεί η κυβέρνηση. «Για άλλη μια φορά, οι απλοί Ινδοί πληρώνουν το τίμημα, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Η Ινδία αξίζει έναν υγιή ανταγωνισμό σε όλους τους τομείς και όχι στημένα μονοπώλια», ανέφερε.