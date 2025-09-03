Μετά από 2,5 ώρες συνάντησης, ο Πούτιν προσκάλεσε τον Κιμ της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία

Για 2,5 ώρες διήρκησε η συνάντηση που είχε στην Κίνα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στο πλαίσιο της παρουσίας των δύο στο Πεκίνο για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση με αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ria, ο Πούτιν κάλεσε τον Κιμ να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Μόσχα, με τον Βορειοκορεάτη να αναφέρει προς τον Ρώσο πρόεδρο ότι η νέα συνάντηση τους θα διεξαχθεί σύντομα.

Το Ria δεν επιβεβαίωσε εάν και πότε η επίσκεψη του Κιμ στη ρωσική πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, το δημοσίευμα μετέδωσε πως οι δύο ηγέτες είχαν επαφές σε πολύ θερμό κλίμα, προσθέτοντας πως μετά τη συνάντηση «ο Πούτιν συνόδευσε τον Κιμ στο αυτοκίνητο του».

Υπενθυμίζεται πως κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πούτιν ανέφερε πως οι σχέσεις των δύο χωρών είναι φιλικές.

Στη συνέχεια ο Πούτιν είπε πως «ο στρατός της Βόρειας Κορέας βοήθησε στην απελευθέρωση της περιοχής του Κουρσκ. Οι στρατιώτες σας πολέμησαν γενναία».

Από την πλευρά του, ο Κιμ τόνισε πως οι σχέσεις Ρωσίας - Βόρειας Κορέας αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα.

«Ευχαριστώ που παινέψατε τους Βορειοκορεατές που πολέμησαν μαζί με τους Ρώσους» ανέφερε ο Κιμ και πρόσθεσε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει ενισχυθεί σημαντικά από την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης τον Ιούνιο του 2024. Επιπλέον, εμφανίστηκε πρόθυμος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Ρωσία.

Ο Κιμ τόνισε ακόμα πως «θα πρέπει να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε διάφορους τομείς».