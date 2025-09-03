Εύσημα Πούτιν για τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ουκρανίας - Συνάντηση με τον Κιμ

Το σημαντικό ρόλο που είχαν οι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και στην ανακατάληψη της περιοχής του Κουρσκ από τις δυνάμεις του Κιέβου υπογράμμισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντηση που είχε την Τετάρτη στην Κίνα με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονκ Ουν.

Υπενθυμίζεται πως Πούτιν και Κιμ βρέθηκαν στην Κίνα για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που διεξήγαγε το Πεκίνο, σε αυτό που ερμηνεύεται ως επίδειξη ισχύος προς τις χώρες της Δύσης.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν οι δύο άνδρες σε on camera δηλώσεις, ο Πούτιν ανέφερε πως οι σχέσεις των δύο χωρών είναι φιλικές.

Στη συνέχεια ο Πούτιν είπε πως «ο στρατός της Βόρειας Κορέας βοήθησε στην απελευθέρωση της περιοχής του Κουρσκ. Οι στρατιώτες σας πολέμησαν γενναία».

Από την πλευρά του, ο Κιμ τόνισε πως οι σχέσεις Ρωσίας - Βόρειας Κορέας αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα.

«Ευχαριστώ που παινέψατε τους Βορειοκορεατές που πολέμησαν μαζί με τους Ρώσους» ανέφερε ο Κιμ και πρόσθεσε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει ενισχυθεί σημαντικά από την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης τον Ιούνιο του 2024. Επιπλέον, εμφανίστηκε πρόθυμος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Ρωσία.

Ο Κιμ τόνισε ακόμα πως «θα πρέπει να εργαστούμε για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε διάφορους τομείς».