Μεσανατολικό: Διαπραγματεύσεις Ισραήλ - ΗΠΑ - Αιγύπτου - Κατάρ για κατάπαυση του πυρός

Συνάντηση στη Ντόχα για συνομιλίες σε «τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο εργασίας» θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη (28/08) διαπραγματευτές από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της συνάντησης, χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, την Τετάρτη (28/08) οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν «επιχείρηση αντεπίθεσης κατά της τρομοκρατίας στο Τζενίν και το Τουλκάρμ» όπου εξουδετέρωσαν 5 ένοπλους τρομοκράτες. συνέλαβαν καταζητούμενους και κατέσχεσαν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, πραγματοποίησαν και αεροπορική αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην περιοχή της Φαρά, κατά την οποία εξουδετερώθηκαν 4 ένοπλοι τρομοκράτες, κατασχέθηκαν όπλα και εξαρθρώθηκαν εκρηκτικά».

Overnight, the IDF, ISA, and Israel Border Police began a counterterrorism operation in Jenin and Tulkarm.



In the area of Jenin, 3 armed terrorists who posed a threat to the security forces were eliminated in an aerial strike by an aircraft. Furthermore, in the areas of Jenin… pic.twitter.com/Xx9TfP0Xk0