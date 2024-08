Ισραήλ: Οι Ένοπλες Δυνάμεις διέσωσαν όμηρο από τη Χαμάς (vid)

Τη διάσωση ενός ομήρου στη νότια Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσαν την Τρίτη (27/08) οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ. Πρόκειται για τον 52χρονο Φαχίντ Φαρκχάν Αλ Καντί, βεδουίνο και πατέρα 11 παιδιών, ο οποίος ήταν όμηρος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου.

Today, the IDF and ISA rescued the hostage Qaid Farhan Alkadi, aged 52, from Rahat, who was abducted by the Hamas terrorist organization into Gaza on October 7. He is in a stable medical condition and is being transferred for medical checks at a hospital. His family has been… pic.twitter.com/lGBKa3aaaO

Όπως ανακοινώθηκε εντοπίστηκε σε «μια πολύπλοκη επιχείρηση διάσωσης». Στην αρχή είχε μεταδοθεί ότι είχε αποδράσει ενώ στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι έγινε συντονισμένη επιχείρηση της Μοσάντ και της Σιν Μπετ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel o στρατός ανακοίνωσε ότι Ισραηλινός όμηρος διασώθηκε από τα στρατεύματα των IDF από μια σήραγγα στη νότια Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα.

Ο διασωθείς όμηρος εργαζόταν ως φύλακας σε εργοστάσιο συσκευασίας στο κιμπούτς Magen στις 7 Οκτωβρίου και απήχθη από τρομοκράτες της Χαμάς από την κοντινή κοινότητα Mivtahim.

Το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων χαιρετίζει τη διάσωση του αιχμάλωτου από τη Γάζα από τα στρατεύματα των IDF, αλλά τονίζει ότι είναι απαραίτητη μια συμφωνία για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων.

«Υπέμεινε 326 ημέρες σε αιχμαλωσία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ομάδα και προσθέτει «η επιστροφή του Qaid στην πατρίδα του δεν είναι τίποτα λιγότερο από θαύμα. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε: οι στρατιωτικές επιχειρήσεις από μόνες τους δεν μπορούν να απελευθερώσουν τους υπόλοιπους 108 ομήρους». «Μια συμφωνία με διαπραγμάτευση είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός».

«Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και μεταφέρθηκε σε ένα ισραηλινό νοσοκομείο», δήλωσε ο Νταβίντ Μένσερ, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μόλις η διάσωση επιβεβαιώθηκε, ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα από ένα ελικόπτερο που προσγειωνόταν σε ένα νοσοκομείο, την ώρα που το ιατρικό προσωπικό και ασθενοφόρα περίμεναν για να παραλάβουν τον Αλκάντι.

Farhan al-Qadi was alone in a tunnel in the southern Gaza Strip where special forces located him earlier today.



No other hostages or Hamas terrorists were alongside him, and troops did not face any resistance.



It is believed that the Hamas guards had fled the area in which he… pic.twitter.com/xN6miQkxAB