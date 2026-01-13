Μερτς: Ζούμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες του καθεστώτος στο Ιράν

Την επίσκεψή του στην Ινδία, «στρατηγικό εταίρο» της Γερμανίας και της ΕΕ, ολοκλήρωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, προέβλεψε ότι μετά τη συμφωνία με τις χώρες «Μερκοσούρ» της νότιας Αμερικής έρχεται και εμπορική συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία. Ταυτόχρονα, εκτίμησε ότι μετά την εξέγερση των τελευταίων ημερών στο Ιράν έρχεται το τέλος του καθεστώτος στη χώρα.

«Είμαι ανήσυχος με τις ειδήσεις για εντεινόμενη βία της αστυνομίας, των λεγόμενων Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, εναντίον του ίδιου του πληθυσμού της χώρας», είπε ο καγκελάριος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την επίσκεψή του στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας. «Αν ένα καθεστώς μπορεί να προσκολληθεί στην εξουσία μόνο μέσω της βίας, τότε ουσιαστικά έχει τελειώσει. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αυτού του καθεστώτος», είπε ο Μερτς. Το ιρανικό καθεστώς «ούτως ή άλλως δεν έχει καμία νομιμοποίηση μέσω εκλογών», πρόσθεσε, «ο λαός τώρα εξεγείρεται εναντίον αυτού του καθεστώτος». Ο Μερτς εξέφρασε την ελπίδα «να υπάρχει τρόπος να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ειρηνικά», καλώντας «το καθεστώς των μουλάδων να το συνειδητοποιήσει».

Ο γερμανός καγκελάριος σημείωσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι είναι σε «στενή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση και με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις». Την περασμένη εβδομάδα συζητήθηκε στο πλαίσιο της λεγόμενης ομάδας E3, η οποία αποτελείται από τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Κατά τον Μερτς, «οι αρμόδιοι για θέματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Εξωτερικών, βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ τους για να διασφαλίσουν μια ειρηνική μετάβαση σε μια δημοκρατικά νόμιμη κυβέρνηση στο Ιράν».

Ο Ομίντ Νουριπούρ, ιρανικής καταγωγής αντιπρόεδρος της γερμανικής Βουλής από το κόμμα των Πρασίνων, συμφώνησε με τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Μερτς στην εκτίμηση για επικείμενο τέλος του ιρανικού καθεστώτος. «Το πιο κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι τι θα συμβεί στη συνέχεια στο Ιράν», είπε ο Νουριπούρ. Κάλεσε τον καγκελάριο να κάνει «τουλάχιστον μια συμβολική χειρονομία εκτίμησης», όπως μια πρόσκληση σε εξέχουσες προσωπικότητες της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών σε μια σύνοδο κορυφής για το Ιράν στο Βερολίνο.