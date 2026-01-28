Μερτς: Μετρημένες οι μέρες του ιρανικού καθεστώτος

Τα θεμέλια για την επικύρωση μιας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ έχουν τεθεί, εφόσον η Ουάσιγκτον τηρήσει τις δεσμεύσεις της, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου να αυξήσει ξανά τους δασμούς, αναμένω ότι τώρα έχουν τεθεί τα θεμέλια ώστε αυτή η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ», είπε ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να θέσουν υπό αμφισβήτηση όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε επιδείνωση των όρων αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Ρουμάνο ομόλογό του, προσθέτοντας ότι επιθυμεί η ΕΕ να επικυρώσει γρήγορα και την εμπορική συμφωνία με την Ινδία που επιτεύχθηκε την Τρίτη.

Προσθέτοντας ότι απομένει να επιτευχθεί τελική συμφωνία για το αλουμίνιο και τον χάλυβα, ο Μερτς είπε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να έχουν συμφέρον να διασφαλίσουν πως οι συμφωνίες δεν θα υπονομεύονται από καθημερινές ανακοινώσεις ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να θέλει να ενεργήσει διαφορετικά.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «οι μέρες του ιρανικού καθεστώτος είναι μετρημένες», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον του Ιράν.

«Ένα καθεστώς που μπορεί να παραμένει στην εξουσία μόνο μέσω ωμής βίας και τρόμου απέναντι στον ίδιο του τον πληθυσμό: οι μέρες του είναι μετρημένες», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολογιάν.

«Μπορεί να πρόκειται για ζήτημα εβδομάδων, όμως αυτό το καθεστώς δεν έχει καμία νομιμοποίηση να κυβερνά τη χώρα», πρόσθεσε.

ΕΕ: Πιέσεις για «Ευρώπη δύο ταχυτήτων» – Έξι χώρες εξετάζουν κοινά έργα εκτός πλαισίου των 27

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Guardian, υπουργοί από έξι κορυφαίες ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Γαλλίας, θα συζητήσουν την Τετάρτη σχέδια για την προώθηση κοινών έργων χωρίς τη συμμετοχή του υπόλοιπου της ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση πιο ευέλικτης λήψης αποφάσεων σε μια περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής.

Η τηλεδιάσκεψη θα περιλαμβάνει επίσης τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας από την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, ακολουθεί τα ειρωνικά σχόλια αξιωματούχων της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον χρόνο που χρειάζεται το μπλοκ των 27 χωρών για να λαμβάνει αποφάσεις.

Η ιδέα δημιουργίας ad-hoc συμμαχιών, που θα επιτρέπουν σε ορισμένες χώρες της ΕΕ να προχωρούν σε έργα χωρίς να απαιτείται συμφωνία από όλες, δελεάζει εδώ και καιρό ορισμένα μέλη και έχει ήδη εφαρμοστεί σε βασικά εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου νομίσματος, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, αποκτά νέα δυναμική καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη ανασφάλεια, υποτονική ανάπτυξη και βαθιές πολιτικές αποκλίσεις.

«Τώρα είναι η ώρα για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων», δήλωσε την Τρίτη στο Βερολίνο ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.