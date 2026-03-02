Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφθεί αύριο την Ουάσινγκτον και θα συζητήσει τις «εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της τρέχουσας βομβιστικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, γράφει ο καγκελάριος στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Θα συζητήσω με τον πρόεδρο Τραμπ τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στην Ουάσινγκτον την Τρίτη. Είμαι σε στενή επαφή με εταίρους σε όλη την Ευρώπη, το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή», γράφει ο Μερτς. «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε κήρυγμα στους συμμάχους μας, αλλά να σταθούμε ενωμένοι», προσθέτει.

I will speak with President Trump on the latest developments in the Middle East in Washington on Tuesday. I am in close contact with partners across Europe, Israel and the wider region. This is not the moment to lecture our allies, but to stand together in unity. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 1, 2026

Η επίσκεψη του Μερτς, η οποία είχε προγραμματιστεί πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, θα τον καταστήσει τον πρώτο ξένο αρχηγό κυβέρνησης που θα συναντηθεί δημοσίως με τον Τραμπ από την έναρξη της εκστρατείας αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γερμανία, μαζί με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει επιβεβαιώσει την ετοιμότητά της να συμμετάσχει αμυντικά στη σύγκρουση, αλλά έχει τονίσει ότι δεν θα λάβει επιθετικά μέτρα.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε στους «Times of Israel» ότι η Ευρώπη ελπίζει γενικά σε μια διπλωματική λύση, αλλά καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και τονίζει ότι πρέπει να τερματίσει τις εχθρικές δραστηριότητες.

«Πρέπει να δείτε πώς το Ισραήλ γίνεται στόχος αδιάκριτων επιθέσεων. Οι επιθέσεις του Ιράν δεν αφορούν στρατιωτικούς στόχους. Στοχεύουν αμάχους, από τη Μπερ Σεβά έως το Τελ Αβίβ και το Μπεϊτ Σεμές. Θέλουμε αυτό να τελειώσει με μια συμφωνία και θέλουμε να τελειώσει με τρόπο που θα σώσει όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Αλλά είναι στα χέρια του Ιράν να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο: να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, τους βαλλιστικούς πυραύλους που απειλούν την περιοχή και τις εχθρικές δραστηριότητές του μέσω αντιπροσώπων. Και να σταματήσει να σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό επειδή απαιτεί ελευθερία», λέει ο διπλωμάτης.

