Μερτς: Ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη συναίνεση της Ουκρανίας και της Ευρώπης

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είχε καταστήσει σαφές στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή το βράδυ, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι πόλεμοι δεν μπορούν να τερματιστούν από μεγάλες δυνάμεις πάνω από τα κεφάλια των χωρών που πλήττονται», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο με τη συναίνεση της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

«Αν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανώς καταρρεύσει, θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή πολιτική συνολικά, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και γι’ αυτό είμαστε τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά τη σύνοδο κορυφής της G20 στη Γιοχάνεσμπουργκ.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, αλλά είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από ένα καλό αποτέλεσμα για όλους», πρόσθεσε.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι υπενθύμισε στον Τραμπ πώς η Ρωσία αντιμετώπισε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης, μια συμφωνία του 1994 κατά την οποία το Κίεβο παρέδωσε τον πυρηνικό του οπλοστάσιο σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία.

«Γι’ αυτό τώρα πρέπει να δοθούν άλλες εγγυήσεις ασφαλείας, να γίνουν άλλες, πιο αξιόπιστες συμφωνίες», πρόσθεσε.