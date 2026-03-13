Μερτς: Ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και βλάπτει οικονομικά πολλούς

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πρέπει να τερματιστεί «το συντομότερο δυνατό», καθώς η σύγκρουση «δεν ωφελεί κανέναν και βλάπτει οικονομικά πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και εμάς».

Ερωτηθείς αν οι Ευρωπαίοι πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή με το Ιράν για να ζητήσουν την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ο Μερτς απάντησε: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος… χρησιμοποιούνται όλα τα διπλωματικά κανάλια».

Ο Μερτς δήλωσε ότι, ενώ υποστηρίζει τον στόχο της ανατροπής της τρέχουσας ιρανικής κυβέρνησης, τόνισε επίσης την ανάγκη να γίνει σχέδιο για την «επόμενη μέρα».