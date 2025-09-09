Μερτς: «Καμπανάκι» από τον Γερμανό καγκελάριο για το μέλλον της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας

«Η Γερμανία πρέπει να ηγηθεί στον τομέα της ηλεκτρικής αυτοκινητοβιομηχανία και όχι να μείνει πίσω, καθώς οι ανταγωνιστές από την Ασία και τα εμπορικά εμπόδια δυσκολεύουν τον ανταγωνισμό για την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου IAA του Μονάχου, της μεγαλύτερης της ηπείρου, ο Merz τόνισε τη σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, προσθέτοντας ότι η υπερβολική ρύθμιση αποτελεί σοβαρό κίνδυνο.

«Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όχι μόνο για τα ηλεκτρικά οχήματα, εντείνεται. Αυτός ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος από την Κίνα και τις ΗΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η προστασία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι το κλειδί για την εξασφάλιση της ευημερίας στη χώρα, δήλωσε ο Μερτς, τονίζοντας τη σημασία της θωράκισης του τομέα εν μέσω της στροφής προς τα ηλεκτρικά οχήματα.

«Δεν θέλουμε να περιοριστούμε σε μία μόνο λύση, θέλουμε ανταγωνισμό μεταξύ των καλύτερων ιδεών και της καλύτερης τεχνολογίας», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι θέλει να επεκτείνει την παραγωγή βιομηχανικών μπαταριών στη Γερμανία για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα.

Την Παρασκευή, στελέχη πρόκειται να συναντηθούν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για να συζητήσουν το μέλλον του τομέα της ΕΕ, με τις βιομηχανικές ομάδες να επικρίνουν τον τρέχοντα στόχο για την ουσιαστική απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρα καύσης από το 2035.