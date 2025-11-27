Μερτς: Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρό στρατό μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία

Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και εγγυήσεις ασφαλείας μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία και το Κίεβο δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να παραδώσει εδάφη, δήλωσε την Πέμπτη ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

Τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα ασφαλείας, ο Μερτς δήλωσε ότι συζητούνται εγγυήσεις με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και, εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία... η Ουκρανία θα συνεχίσει να χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους της», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό του.

Η πιο σημαντική εγγύηση, είπε, ήταν ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός.

«Γι' αυτό συζητάμε επίσης το μελλοντικό μέγεθος- στόχο του ουκρανικού στρατού», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε οποιαδήποτε ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιμείνει ότι το ανώτατο όριο για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι 800.000 στρατιώτες αντί για 600.000.

Ο Μερτς είπε επίσης ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκαστεί να αποδεχτεί εδαφικές παραχωρήσεις και ότι η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις.