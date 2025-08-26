Μερτς: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία των δυτικών συμμάχων για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα.

Ο Μερτς μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Καναδάς σχεδιάζει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση, ακολουθώντας παρόμοιες ανακοινώσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας.

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής όσον αφορά την πιθανή αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους», δήλωσε ο Μερτς.

«Ο Καναδάς το γνωρίζει αυτό. Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θεωρούμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις».