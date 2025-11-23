Μερτς: Δεν μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία έως την Πέμπτη - Απέχουμε πολύ από αυτό

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν είναι πεπεισμένος πως θα βρεθεί μια λύση αποδεκτή για την Ουκρανία, βασισμένη στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, έως την προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Σήμερα είναι Κυριακή. Το σχέδιο του προέδρου Τραμπ είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία την Πέμπτη. Απέχουμε ακόμη πολύ από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εντελώς αδύνατο να επιτευχθεί… Αλλά είμαι σκεπτικός ως προς το αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι δυνατό δεδομένων των σημερινών διαφορών», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη για το σχεδιο 28 σημείων του Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία που έχει μεταβεί στην Ελβετία για να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πραγματοποίησε μια συνάντηση με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Είχα την πρώτη συνάντηση με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ηγετών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας (…). Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, που ηγείται της αποστολής.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Γερμάκ ανέφερε: «Σε γενικές γραμμές, μια σειρά συναντήσεων υπό διάφορες μορφές έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία».

The Ukrainian delegation, appointed by President @ZelenskyyUa, has begun its work in Geneva.

Held the first meeting with the national security advisors of the leaders of the United Kingdom, France, and Germany: Jonathan Powell, Emmanuel Bonne, and Günther Sauter.

The next meeting… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 23, 2025

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε πολύ εποικοδομητικοί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφθασε σήμερα στη Γενεύη όπου Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, το οποίο εγείρει φόβους στο Κίεβο για μια επιβεβλημένη συνθηκολόγηση, ωστόσο δεν συνιστά, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μια τελική πρόταση.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έφθασε στην ελβετική πόλη γύρω στις 10.30 ώρα Ελλάδας, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ζελένσκι: Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι «η διπλωματία έχει ενεργοποιηθεί» στη Γενεύη και ελπίζει ότι οι συνομιλίες εκεί θα είναι εποικοδομητικές.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι δηλώνει ότι ελπίζει οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων συνομιλιών με την αμερικανική αντιπροσωπεία, να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.

«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί ποτέ. Περιμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι εποικοδομητικοί. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε.

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Φον Ντερ Λάιεν: Ο κεντρικός ρόλος της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως σε κάθε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί καθιστώντας την ευάλωτη σε μια επίθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Η σημερινή δήλωση της φον ντερ Λάιεν έγινε, την ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία συναντώνται σήμερα στη Γενεύη, προκειμένου να συζητήσουν το προσχέδιο μιας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει καταρχάς και κυρίως να σταματά τους σκοτωμούς και να τερματίζει τον πόλεμο, ενώ δεν θα φυτεύει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύρραξης», τόνισε σε μια ανακοίνωση.

«Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω τρία εξ αυτών. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας», τόνισε.

«Δεύτερον, ως ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα καθιστούσαν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλάται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν μια ευρωπαϊκή μοίρα», επισήμανε η φον ντερ Λάιεν.

In addition to the elements necessary for a just and lasting peace and Ukraine’s sovereignty:



any agreement must include the return of Ukrainian children abducted by Russia.



We will not rest until every single one of them is reunited with their families, in their homes. pic.twitter.com/LQaGK85LLr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2025

Διπλωματικός «πυρετός» με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

Η αμερικανική διοίκηση παρουσιάζει αυτό το σχέδιο των 28 σημείων ως «ένα πλαίσιο για διαπραγματεύσεις», με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που προκάλεσε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια η ρωσική εισβολή.

Με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να το χαιρετίζει, το κείμενο αυτό περιλαμβάνει σειρά σημαντικών αξιώσεων της Μόσχας: Η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να αποδεχθεί να μειώσει το μέγεθος του στρατού της και να απαρνηθεί την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Εντούτοις, προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους της Δύσης στο Κίεβο προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα επίθεση της Ρωσίας.

Το σχέδιο προκάλεσε έναν καταιγισμό κινήσεων και ενεργειών εκ μέρους των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, που ενέτειναν τις επαφές και ζήτησαν τη διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή τους, όπως και του Κιέβου, παρά την ανυπομονησία που επέδειξε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε προθεσμία έως την 27η Νοεμβρίου στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει.

Ωστόσο, χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε αρνητικά στο ερώτημα που του τέθηκε εάν το σχέδιό του συνιστά την «τελική προσφορά» του για τη διευθέτηση της σύρραξης, της πλέον πολύνεκρης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ελπίζουμε να επιλύσουμε τις τελικές λεπτομέρειες… να συντάξουμε το προσχέδιο μιας συμφωνίας που θα είναι επωφελής σε εκείνους (Ουκρανία), δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Τίποτα δεν θα συμφωνηθεί ωσότου οι δύο πρόεδροι συναντηθούν», τόνισε ο ίδιος, αναφερόμενος στον Τραμπ και τον Ζελένσκι.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο συντονιστικές συναντήσεις αναμένονταν για σήμερα το πρωί προτού ξεκινήσουν οι σε βάθος συνομιλίες στη Γενεύη. Θα είναι μια πλήρης ημέρα διαβουλεύσεων σε διαφορετικές μορφές μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με τον ίδιο.

Κονβόι διπλωματικών οχημάτων διέσχιζαν σήμερα το πρωί τους δρόμους της Γενεύης, εν αναμονή των συνομιλιών.

Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ βρίσκεται επίσης στη Γενεύη για τις συνομιλίες, όπως και ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, ο επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία και τον Καναδά επίσης αναμένονται.

«Κατάλογος ρωσικών επιθυμιών»

Αυτό το σχέδιο «παρουσιάζει ένα σταθερό πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Βασίζεται σε στοιχεία που συνεισέφερε η ρωσική πλευρά, αλλά και σε προηγούμενες και συνεχιζόμενες συνεισφορές της Ουκρανίας», έγραψε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε πως δήλωσε σε Αμερικανούς γερουσιαστές, όπως υποστήριξαν πολλοί εξ αυτών, ότι το σχέδιο δεν συνιστά την αμερικανική θέση αλλά «έναν κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».

Από το Γιοχάνεσμπουργκ και τη Σύνοδο της G20, 11 χώρες, στην πλειονότητά τους, ευρωπαϊκές διατύπωσαν χθες την εκτίμηση, σε μια δήλωση που εξέδωσαν, πως το αμερικανικό σχέδιο «απαιτεί επιπλέον δουλειά», εκφράζονταν φόβο ότι καθιστά την Ουκρανία «ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε, από την πλευρά του, μία συνάντηση την Τρίτη μέσω βιντεοδιάσκεψης χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, «χωρίς μέτρα αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν».

«Δεν υπάρχει σενάριο, βάσει του οποίου η αξιοπρέπεια, η ελευθερία της Ουκρανίας τελούν υπό διαπραγμάτευση», δήλωσε σήμερα στο France Info η υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Αλίς Ρουφό, η οποία αναμένεται εντός της ημέρας στη Γενεύη.

«Δεν μπορεί πραγματικά να υπάρξει διαρκής ειρήνη χωρίς τους Ευρωπαίους», υπογράμμισε η ίδια.

Μια πηγή της γερμανικής κυβέρνησης είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και την αμερικανική διοίκηση.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει πως το αμερικανικό κείμενο «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση» του πολέμου, λέγοντας πως είναι έτοιμος για μια «διεξοδική συζήτηση όλων των λεπτομερειών».