Μερτς: Ανησυχητικό το επίπεδο βίας στις ΗΠΑ

«Αναμένω ότι οι αμερικανικές αρχές θα διερευνήσουν διεξοδικά αν ήταν αναγκαίο να γίνει χρήση πυροβόλων όπλων σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε ο Μερτς, στο Αμβούργο.

«Πρέπει να πω ότι βρίσκω αυτό το επίπεδο βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχητικό», πρόσθεσε.

Τραμπ: Θα συνεργαστούμε με τη Μινεσότα - Είχαμε μια καλή πολύ καλή συνομιλία με τον Γουόλς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε «μια καλή συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς και ότι οι δύο πλευρές θέλουν να συνεργαστούν για τη βελτίωση της κατάστασης στην Πολιτεία, όπου δύο Αμερικανοί πολίτες δολοφονήθηκαν από πράκτορες μετανάστευσης.

«Ήταν μια πολύ καλή συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φάνηκε ότι βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο κι εγώ θέλουμε να γίνει ακόμη καλύτερα», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Τραμπ:

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς με κάλεσε με το αίτημα να συνεργαστούμε σχετικά με τη Μινεσότα. Ηταν μια πολύ καλή συνομιλία, και στην πραγματικότητα, φάνηκε ότι βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Είπα στον κυβερνήτη Γουόλς ότι θα του τηλεφωνήσει ο Τομ Χόμαν, και ότι αυτό που αναζητούμε είναι κάθε πιθανός και υπαρκτός εγκληματίας που έχουν στην κατοχή τους.

Ο κυβερνήτης, με πολύ σεβασμό, το κατανόησε, και θα μιλήσω μαζί του στο άμεσο μέλλον. Ήταν ευτυχής που ο Τομ Χόμαν θα πήγαινε στη Μινεσότα, και εγώ επίσης!

Έχουμε σημειώσει τέτοια τεράστια επιτυχία στην Ουάσιγκτον, D.C., στο Μέμφις του Τενεσί και στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνας και, πρακτικά, σε κάθε άλλο μέρος που έχουμε «επέμβει» και, ακόμη και στη Μινεσότα, το έγκλημα έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλς όσο κι εγώ θέλουμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερο!