Μεντβέντεφ: Πράξη πολέμου οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Ζαχάροβα: Αντιπαραγωγικές οι αμερικανικές κυρώσεις

«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι πράξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Ο Τραμπ έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με την παλαβή Ευρώπη», αναφέρει ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram προσθέτει: «Οι ΗΠΑ είναι ο αντίπαλός μας, και ο φλύαρος "ειρηνοποιός" τους έχει πλέον ξεκινήσει πλήρως το πολεμικό μονοπάτι εναντίον της Ρωσίας», αναφερόμενος στην απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ζαχάροβα: «Εξαιρετικά» αντιπαραγωγικές οι ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Ρωσίας είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές όσον αφορά την εξεύρεση ειρήνης στην Ουκρανία.

Οι ρωσικοί στόχοι στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητοι και οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης πρέπει να επιλυθούν, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, σε δημοσιογράφους στη Μόσχα.

Επισήμανε επίσης ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας έχουν κυρίως αντίκτυπο στην ίδια την Ένωση, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ απλώς δεν μπορούν να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν αποδίδουν.

«Το ρωσικό ΥΠΕΞ είναι έτοιμο να συνεχίσει τις επαφές με το State Department», σημείωσε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν οι ΗΠΑ ακολουθήσουν τα χνάρια προηγούμενων αμερικανικών διοικήσεων, η προσπάθεια θα αποτύχει.