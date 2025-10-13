Μεντβέντεφ: Η προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η προμήθεια στην Ουκρανία αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ κινδυνεύει να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κάποιος τους πυραύλους Τόμαχοκ που φέρουν πυρηνικές κεφαλές από τους συμβατικούς πυραύλους του ίδιου τύπου από τη στιγμή που θα εκτοξευθούν.

«Πώς θα πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο Telegram υπονοώντας απ' ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με το Reuters, ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί για «δραματική» κλιμάκωση εάν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν με Tomahawk την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία ανησυχεί βαθιά για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε μια δραματική στιγμή, με κλιμάκωση από όλες τις πλευρές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι, πριν συμφωνήσει να παράσχει τους Tomahawk, θα ήθελε να γνωρίζει τι σχεδιάζει να κάνει η Ουκρανία με αυτούς, επειδή δεν θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι έχει «κάπως λάβει μια απόφαση» σχετικά με το θέμα.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων (1.550 μιλίων), πράγμα που σημαίνει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ορισμένες παλαιότερες εκδόσεις των Tomahawk μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή.

«Το θέμα των Tomahawk προκαλεί εξαιρετική ανησυχία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή. «Τώρα είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία - ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε μια «θερμή» σύγκρουση με τη Δύση.

Ο Πεσκόφ είπε ότι, εάν εκτοξευθούν Tomahawk εναντίον της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ορισμένες εκδόσεις του πυραύλου μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Φανταστείτε: εκτοξεύεται ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς και γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να είναι πυρηνικός. Τι θα πρέπει να σκεφτεί η Ρωσική Ομοσπονδία; Πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ρωσία; Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στο εξωτερικό πρέπει να το κατανοήσουν αυτό», είπε ο Πεσκόφ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν οι Tomahawk χωρίς την άμεση συμμετοχή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, και επομένως οποιαδήποτε προμήθειά τους στην Ουκρανία θα προκαλούσε «ένα ποιοτικά νέο στάδιο κλιμάκωσης».

Η εφημερίδα Financial Times μετέδωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν την Ουκρανία εδώ και μήνες να εξαπολύει πλήγματα μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η FT ανέφερε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο στον σχεδιασμό διαδρομών, ύψους, χρονισμού και αποστολών, επιτρέποντας στα ουκρανικά μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς να αποφεύγουν τη ρωσική αεράμυνα.

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως οριακή στιγμή στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, υποστηρίζοντας ότι η Δύση ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, επεκτείνοντας το ΝΑΤΟ και παρεμβαίνοντας στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Γεωργίας.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, από την άλλη, θεωρούν τον πόλεμο μια ιμπεριαλιστικού τύπου απόπειρα κατάληψης εδαφών και έχουν επανειλημμένα δεσμευθεί να νικήσουν τις ρωσικές δυνάμεις.



