Μεντβέντεφ για την επίθεση στο Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ αποκάλυψαν τις πραγματικές τους προθέσεις

«Το αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν αποκάλυψε τις πραγματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε μία από τις πρώτες αντιδράσεις από τη Μόσχα για το χτύπημα στο Ιράν.

Ο Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας και πρώην πρόεδρος, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποίησε τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη ως πρόσχημα για στρατιωτική δράση.

«Κανείς δεν ενδιαφερόταν πραγματικά για διαπραγματεύσεις», έγραψε στο Telegram.

Η Τεχεράνη είναι ένας από τους πιο σταθερούς συμμάχους της Μόσχας και έχει στηρίξει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία προμηθεύοντας drones και πυραύλους.

Παράλληλα, το Ιράν υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία εξοπλισμών με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων ώμου, με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνάς του.