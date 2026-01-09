Μελόνι: Θεωρώ ότι το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να τυγχάνει ευρείας προστασίας

Υπέρ της προστασίας του Διεθνούς Δικαίου τάχθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Παρασκευή στη Ρώμη.

«Θεωρώ ότι το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να τυγχάνει ευρείας προστασίας και ότι, αν πάψουν να ισχύουν οι κανόνες, θα είμαστε όλοι πιο εκτεθειμένοι. Όταν δεν συμφωνώ, το λέω στον Τραμπ και σε όλους τους άλλους συμμάχους μας», ανέφερε σχετικά.

«Τι εννοούν, όμως, όταν κάποιοι μου ζητούν να πάρω αποστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες; Πρόκειται για γεωπολιτική. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, όπως έχει πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Με τους Ευρωπαίους και ατλαντικούς συμμάχους μας, αναζητώ τα φωτεινά και όχι τα σκοτεινά σημεία. Τι θα επιθυμούσαν κάποιοι; Να βγούμε από το ΝΑΤΟ, να κλείσουμε τις αμερικανικές βάσεις ή να επιτεθούμε στα αμερικανικά φαστ-φουντ; Με τον Τραμπ συμφώνησα για τη Βενεζουέλα και διαφωνώ για τη Γροιλανδία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, διότι τα συμφέροντα των διαφόρων χωρών δεν συμπίπτουν ποτέ απόλυτα. Αυτή είναι η γεωπολιτική, όλα τα υπόλοιπα αποτελούν κουτσομπολιό», είπε η Μελόνι, χρησιμοποιώντας την αγγλική λέξη, «gossip», για το κουτσομπολιό.

Απαντώντας, δε, σε ερώτηση σχετικά με την επιρροή της Ιταλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι «τα τελευταία τρία χρόνια, η ευρωπαϊκή πολιτική στο μεταναστευτικό άλλαξε ριζικά, με έμφαση στην εξωτερική διάσταση, στην υπεράσπιση των συνόρων και σε αυστηρότερους κανόνες για τους επαναπατρισμούς». Σύμφωνα με την ίδια «πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η Ιταλία έκανε τη διαφορά».

Η Μελόνι ευχήθηκε, τέλος, «να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα βήματα όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, με μια πιο ρεαλιστική και λιγότερο ιδεολογική προσέγγιση».