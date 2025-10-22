Μελόνι: Τα μέλη της ΕΕ πρέπει να διατηρήσουν την αποκλειστική δικαιοδοσία σε θέματα εθνικής ασφάλειας

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατηρήσουν την αποκλειστική δικαιοδοσία σε θέματα εθνικής ασφάλειας, δήλωσε την Τετάρτη η Ιταλίδα πρωθυπουργός, καθώς η Ρώμη αντιμετωπίζει έλεγχο από τις Βρυξέλλες σχετικά με τη χρήση ειδικών εξουσιών για την προστασία στρατηγικών περιουσιακών της στοιχείων.

Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες της Ένωσης που έχουν κάνει εκτεταμένη χρήση ειδικής νομοθεσίας για την προστασία τομέων όπως οι τράπεζες, η άμυνα και οι τηλεπικοινωνίες.

Το Reuters ανέφερε αυτό το μήνα ότι η ΕΕ ήταν έτοιμη να λάβει μέτρα κατά της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αντιμετωπιστούν οι χώρες της ΕΕ που παρεμποδίζουν την ενοποίηση των τραπεζών στην Ευρώπη.

Μιλώντας για θέματα άμυνας κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα, η Μελόνι τόνισε ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν για την ασφάλειά τους, επαναλαμβάνοντας παρόμοιες δηλώσεις του υπουργού Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι αυτό το μήνα.

«Είναι και πρέπει να παραμείνουν τα κράτη μέλη οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε η Μελόνι.

Τα σχόλια αυτά ήρθαν μετά τη δήλωση της Ευρωπαίας Επιτρόπου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Μαρία Λουίζ Αλμπουκέρκε, στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι θα βρίσκεται στη Ρώμη την Πέμπτη και πιθανόν θα έχει συνομιλίες με τον Τζιορτζέτι.

Τον Ιούλιο, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, η UniCredit, απέσυρε την προσφορά της για τη μικρότερη ανταγωνίστρια Banco, κατηγορώντας την κυβερνητική παρέμβαση για τη ματαίωση της συναλλαγής ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ (17,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η ΕΕ θα διατάξει την Ιταλία να αποσύρει τους όρους που έθεσε η Ρώμη για να εγκρίνει την αποτυχημένη προσφορά της UniCredit, ενώ θα αμφισβητήσει τη συνολική νομοθεσία περί «χρυσής εξουσίας» μέσω ξεχωριστής διαδικασίας παράβασης, σύμφωνα με πηγές.