Μελόνι σε Αμπάς: Η Ιταλία είναι αποφασισμένη να παίξει κύριας σημασίας ρόλο στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της Γάζας

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, με τον πρόεδρο της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, σήμερα το απόγευμα στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι.

«Οι δυο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και αναφέρθηκαν, ειδικότερα, στην ανάγκη να ενισχυθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μέσω της πλήρους εφαρμογής του Ειρηνευτικού Σχεδίου του προέδρου Τραμπ», όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

«Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε και πάλι ότι η Ιταλία είναι αποφασισμένη να παίξει κύριας σημασίας ρόλο στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της Γάζας και έλαβε την πλήρη υποστήριξη του προέδρου Αμπάς. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της στηρίζει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, το οποίο είναι βασικής σημασίας, και στο πλαίσιο της ανάγκης να δοθεί νέα ώθηση στην πολιτική διαδικασία η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στην λύση των δυο κρατών» αναφέρει, τέλος, η ιταλική κυβέρνηση.