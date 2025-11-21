Μελόνι: Οι ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ στην Ουκρανία πρέπει να υποστηριχθούν

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, είχε την Παρασκευή τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό ομόλογό της Φρίντριχ Μερτς και μαζί τόνισαν τη σημασία της υποστήριξης των προσπαθειών των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Κατά τη συζήτηση, υπογραμμίστηκε η σημασία της υποστήριξης των συνεχιζόμενων διαπραγματευτικών προσπαθειών και επιβεβαιώθηκε εκ νέου ο απώτερος στόχος της επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, προς το συμφέρον της Ευρώπης στο σύνολό της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Μελόνι.

«Η αναφορά σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας... έγινε δεκτή με ικανοποίηση. Άλλα στοιχεία του σχεδίου κρίθηκαν άξια περαιτέρω εξέτασης», προστίθεται στην ανακοίνωση.



Υπενθυμίζεται ότι τα 28 σημεία του σχεδίου χωρίζονται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: Ειρήνη στην Ουκρανία, εγγυήσεις ασφάλειας, ασφάλεια στην Ευρώπη και μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν είναι, πάντως, σαφές πώς το σχέδιο προσεγγίζει αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο εδαφικός έλεγχος στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σιγά-σιγά, αλλά εξακολουθούν να ελέγχουν πολύ λιγότερο έδαφος από ό,τι απαιτεί το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, αλλά δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις σχετικά με ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μετά από πληθώρα δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει σχέδιο ειρήνης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτα νεότερο από όσα είχαν ανακοινωθεί μετά τη σύνοδο του Αυγούστου ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη επαρκής προετοιμασία ώστε να πραγματοποιηθεί νέα σύνοδος.