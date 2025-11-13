Μελόνι: Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου συνεργασίας Ιταλίας - Αλβανίας για το μεταναστευτικό πρόκειται να συνεχιστεί

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Ρώμη η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη Ιταλίας - Αλβανίας, με τη συμμετοχή των πρωθυπουργών των δυο χωρών, Τζόρτζια Μελόνι και Έντι Ράμα.



«Κάποιοι δεν έχουν κατανοήσει τη σημασία του μοντέλου του πρωτοκόλλου συνεργασίας Ιταλίας - Αλβανίας για τους μετανάστες. Πολλοί προσπάθησαν να το παρεμποδίσουν ή να το σταματήσουν, αλλά εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, διότι πρόκειται για μηχανισμό που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πρότυπο για τη διαχείριση της μετανάστευσης», δήλωσε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα και, αναφερόμενη, πάντα, στα δυο κλειστά κέντρα για παράτυπους μετανάστες που η χώρα της δημιούργησε στη βόρεια Αλβανία, πρόσθεσε:

«Ο πρωθυπουργός Ράμα είναι μάρτυρας του ότι υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά έθνη, τα οποία εδώ και καιρό προσπαθούν να ενταχθούν στην ίδια πρωτοβουλία, δηλαδή στο πρωτόκολλο Ιταλίας - Αλβανίας, διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι μια πρωτοβουλία αυτού του είδους είναι επαναστατική, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων».

Dichiarazioni alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica d'Albania, @ediramaal. https://t.co/LUb9AJAIDx — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 13, 2025

H επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπενθύμισε, επίσης, ότι η Ιταλία είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας ενώ, αναφερόμενη στην πορεία ένταξης των Τιράνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράμμισε:

«Θα ήταν για μας λόγος μεγάλης ικανοποίησης το να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις πολιτικές διαπραγματεύσεις, ακριβώς κατά την ιταλική εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2028. Θα ήταν η φυσική έκβαση όλης της δουλειάς που κάναμε μαζί τα τελευταία χρόνια».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, από τη μεριά του, τόνισε ότι «για πρώτη φορά, η κυβέρνηση της χώρας του, κάθισε στο ίδιο τραπέζι με την ιταλική, για να συζητήσουν κοινά σχέδια και ένα κοινό μέλλον, όπως και για να γίνει απολογισμός της μέχρι τώρα συνεργασίας».

«Δεν είχα ποτέ αμφιβολίες σε ό,τι αφορά τις καλές προθέσεις, την αγάπη και τη διάθεση έμπρακτης συνεργασίας όλων των ιταλικών κυβερνήσεων, αλλά με την κυβέρνηση Μελόνι υπάρχει αγάπη, βούληση για συνεργασία και απτή συνεργασία. Η μεγάλη Ιταλίδα αδελφή είναι αδελφή μου λόγω δικής μου επιλογής, αλλά και οι υπουργοί της έδειξαν και δείχνουν απόλυτα καλή διάθεση να μας βοηθήσουν», πρόσθεσε ο Έντι Ράμα.

Τόνισε, δε, ότι «χάρη στην αδελφική προσπάθεια του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, η χώρα του σήμερα είναι σε θέση να αναπτύξει πολλαπλά σχέδια, προς διάφορες κατευθύνσεις, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της, όπως και των ικανοτήτων ενιαίας άμυνας». Ο Ράμα ευχαρίστησε, τέλος, και τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, για τη συνεχή στήριξη που παρέχει στα Τίρανα σε ό,τι αφορά τη διπλωματία, τον οικονομικό τομέα και κοινά σχέδια δράσης.