Μελόνι για δολοφονία Κέρκ: Πρέπει να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές, για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς;

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, παρεμβαίνοντας σήμερα στο συνέδριο του μικρού, κεντρώου κόμματος Udc, αναφέρθηκε στην δολοφονία του Αμερικανού, συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και στο πολιτικό κλίμα το οποίο θεωρεί ότι άρχισε να διαμορφώνεται στην χώρα της.

«Προέρχομαι από μια πολιτική ομάδα η οποία κατηγορήθηκε συχνά ότι διαδίδει μίσος, από εκείνους οι οποίοι τώρα πανηγυρίζουν και δικαιολογούν την εκ προθέσεως δολοφονία ενός νέου ο οποίος ευθυνόταν μόνον για το ότι υπεράσπιζε με θάρρος τις ιδέες του», δήλωσε η Μελόνι.

«Πρέπει, λοιπόν, να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ηπιότερες ποινές για όποιον πυροβολεί στελέχη της δεξιάς; Θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε από την ιταλική αριστερά γιατί συνεχίζει να δικαιολογεί κάποια πράγματα. Και στην Ιταλία, το κλίμα γίνεται αφόρητο», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Αναφερόμενη στο ίδιο πάντα θέμα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε:

«Διάβασα πολλά απάνθρωπα και τρομακτικά σχόλια, μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ένα από αυτά, ήταν του αριστερού διανοούμενου Πιερτζιόρτζιο Οντιφρέντι, ο οποίος είπε πως το να πυροβολείς τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν είναι το ίδιο με το να πυροβολείς έναν εκπρόσωπο του Maga. Θα ήθελα να ρωτήσω τον επιφανή αυτό καθηγητή τι ακριβώς εννοεί. Ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους είναι νόμιμο να πυροβολείς, βάσει των ιδεών τους ή ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό να τους πυροβολούμε, πάντα επειδή δεν συμμεριζόμαστε τις ιδέες τους;».

Το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα απάντησε στην Τζόρτζια Μελόνι ότι «προσπαθεί να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα, με αβάσιμες και επικίνδυνες κατηγορίες σε βάρος της αντιπολίτευσης». Πρόσθεσε δε ότι «είναι η δεξιά, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πρέπει να απαγορεύσει τα όπλα, με τα οποία παράφρονες, εξτρεμιστές και εγκληματίες, δολοφονούν άνδρες, γυναίκες και συχνά -μέσα σε σχολεία- νέα παιδιά».

O δε καθηγητής Πιερτζόρτζιο Οντιφρέντι, απαντώντας στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, υπογράμμισε ότι τάσσεται κατά οποιασδήποτε μορφής βίας και στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Η άρνηση της βίας θα έπρεπε να παράγει άρνηση της βίας, αλλά με τον Λούθερ Κίνγκ ούτε αυτό δεν ήταν αρκετό. Όταν όμως ρίχνεις λάδι στην φωτιά, όταν χρησιμοποιούνται τα μέσα αυτά προτρέποντας στην βία κατά των μεταναστών, μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις, τις οποίες προσωπικά δεν συμμερίζομαι και δεν εγκρίνω. Καταλαβαίνω, όμως, ότι μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα».