Deutsche Welle

Όλα τα βλέμματα στρέφονται τις επόμενες μέρες στο Βερολίνο, όπου μετά από πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, αναμένονται την Κυριακή, ο ειδικός διαμεσολαβητής των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και άτυπο διαμεσολαβητή, Τζάρεντ Κούσνερ.

Στο Βερολίνο αναμένεται επίσης τη Δευτέρα και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες. «Το Βερολίνο μπορεί να γίνει ένα αποφασιστικό μέρος για τις συνομιλίες σχετικά με το τέλος του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας» σημειώνει η ιστοσελίδα tagesschau.de.

Κοινή πρόταση ΗΠΑ και Ευρωπαίων προς Μόσχα

Στόχος των διαβουλεύσεων είναι ΗΠΑ και Ευρώπη να καταλήξουν σε κοινή θέση για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, η οποία θα οδηγεί σε μια κοινή πρόταση προς τη Μόσχα. Το γεγονός ότι τελικά στο Βερολίνο θα μεταβούν Γουίτκοφ και Κούσνερ, ερμηνεύεται στο Βερολίνο ως θετικό σημάδι για τη βούληση των ΗΠΑ για συνεργασία, δεδομένου ότι μέχρι τελευταία στιγμή κάτι τέτοιο ήταν στον αέρα.

Η συμμετοχή των ΗΠΑ ερμηνεύεται επίσης και ως μια προσπάθεια της Ουάσινγκτον για επίσπευση των συνομιλιών για το Ουκρανικό αλλά και για επανέναρξη των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Σημαντικό φαίνεται πάντως να ήταν το τηλεφώνημα Μερτς, Μακρόν, Στάρμερ και Τραμπ προ ημερών.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έθεσε πάντως ήδη αυτές τις μέρες τις προϋποθέσεις από ευρωπαϊκής πλευράς για μια ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, σε συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στην καγκελαρία. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής: Πρώτον, κατάπαυση του πυρός. Δεύτερον, ισχυρές και υλικές εγγυήσεις ασφαλείας. Τρίτον, μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα προασπίζει και τα συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης.

«Καμία ειρήνευση σε βάρος της Ευρώπης» διεμήνυσε ο Φρίντριχ Μερτς. Όπως είπε εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία θα ήταν λάθος, ενώ τόνισε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Μόσχα.

