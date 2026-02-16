Πόρισμα IDF

Μέσω μηνυμάτων με emojis στα κινητά τους τηλέφωνα έλαβαν οι τρομοκράτες της Χαμάς την εντολή για να εξαπολύσουν την άνευ προηγουμένου επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με πόρισμα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ερευνητές αφού εντόπισαν μηνύματα με τα ίδια εικονίδια σε κινητά τηλέφωνα τρομοκρατών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, την ημέρα του μακελειού στο νότιο Ισραήλ, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι τρομοκράτες, 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Η εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει ότι οι ένοπλοι της Χαμάς, μόλις έλαβαν τα μηνύματα με τα emojis, άρχισαν να συγκεντρώνονται μαζικά σε προκαθορισμένα σημεία και να εξοπλίζονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον ιστότοπο ynet, οι τρομοκράτες που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση είχαν προμηθευτεί ισραηλινές κάρτες SIM για τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η Σιν Μπετ - η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (αντικατασκοπείας) του Ισραήλ - φέρεται να είχε ενημερώσει για την ενεργοποίηση πολλών δεκάδων ισραηλινών καρτών SIM στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως οι ισραηλινές αρχές δεν αξιολόγησαν το γεγονός αυτό ως δυνητική απειλή.

Το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου N12 αναφέρει ότι μηνύματα με συγκεκριμένα emojis είχαν σταλεί σε κινητά τηλέφωνα τρομοκρατών της Χαμάς σε τουλάχιστον δύο αποτυχημένες απόπειρες επιθέσεων.