Με ανταλλαγή 390 αιχμαλώτων ξεκίνησε η πρώτη φάση της συμφωνίας Ρωσίας - Ουκρανίας

Με την ανταλλαγή 390 αιχμαλώτων από την Ουκρανία στη Ρωσία ξεκίνησε η εφαρμογή της συμφωνίας «1.000 προς 1.000» που πέτυχαν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών την προηγούμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Φέρνουμε τους ανθρώπους μας στην πατρίδα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του στο Telegram. «Το πρώτο μέρος της ανταλλαγής 1.000 για 1.000 έχει ολοκληρωθεί», πρόσθεσε.

Ενώ δήλωσε πως αναμένει ότι η ανταλλαγή θα συνεχιστεί το Σάββατο και την Κυριακή.

Ευχαρίστησε όσους εργάζονται «νυχθημερόν» για την επιστροφή Ουκρανών από την αιχμαλωσία και τόνισε ότι η κυβέρνηση ελέγχει τα ονόματα και τα στοιχεία κάθε ατόμου που εμπλέκεται στη διαδικασία.

«Είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψουν όλοι πίσω», είπε. «Θα συνεχίσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να καταστήσουμε περισσότερες ανταλλαγές δυνατές».

