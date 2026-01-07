Με αμείωτη ένταση οι διαδηλώσεις στο Ιράν: Δεκάδες νεκροί και χιλιάδες συλλήψεις - Αυτοσυγκράτηση ζητά ο Πεζεσκιάν (pics&vids)

Με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να διανύουν τη 11η ημέρα τους και τον απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται τουλάχιστον στους 36, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε από τις δυνάμεις ασφαλείας να μην επιτίθενται στους διαδηλωτές.

Την ίδια ώρα, συγκρούσεις σημειώνονται στην Τεχεράνη, το Μεγάλο Παζάρι «πνίγεται» στα δακρυγόνα, οι ΗΠΑ καταγγέλλουν επίθεση σε νοσοκομείο και η εσωτερική πίεση στο καθεστώς Χαμενεΐ εντείνεται.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, οι δηλώσεις του οποίου είναι μάλλον μετριοπαθείς αφότου ξεκίνησε το κίνημα αμφισβήτησης, διέταξε σήμερα τις δυνάμεις ασφαλείας να μην λάβουν «κανένα μέτρο ασφαλείας απέναντι σε διαδηλωτές και πρόσωπα που συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ωστόσο, «όσοι φέρουν πυροβόλα όπλα, μαχαίρια και ματσέτες και επιτίθενται σε αστυνομικά τμήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι ταραξίες, και πρέπει να ξεχωρίσουμε τους διαδηλωτές από τους ταραξίες», είπε ο πρόεδρος στο υπουργικό συμβούλιο.

Παράλληλα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί ύψωσε τον τόνο απέναντι στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν αν σκοτωθούν διαδηλωτές, και μετά την «υποστήριξη» που προσέφερε στους διαδηλωτές ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ιράν θεωρεί «απειλή» τις δηλώσεις αυτές και «δεν θα ανεχθεί αυτό να συνεχιστεί χωρίς να απαντήσει», δήλωσε ο Αμίρ Χαταμί, που δεν είναι πάντως ο κορυφαίος στρατιωτικός της χώρας.

«Αν ο εχθρός διαπράξει ένα λάθος, θα απαντήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα» απ' ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, απείλησε από την πλευρά του.

Συγκρούσεις στην Τεχεράνη

Για πρώτη φορά αφότου ξεκίνησε το κίνημα αμφισβήτησης, συγκρούσεις σημειώθηκαν στο φως της μέρας χθες, Τρίτη, στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου μέχρι τώρα πραγματοποιούνταν σποραδικές συγκεντρώσεις χωρίς σημαντικά επεισόδια κυρίως το βράδυ, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Σήμερα η κατάσταση φαίνεται κανονική αλλού στην ιρανική πρωτεύουσα, με τους κατοίκους να κάνουν τα ψώνια τους στα καταστήματα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο κατά μήκος της τεράστιας λεωφόρου Βαλί-Ασρ, που διασχίζει την πόλη από βορρά προς νότο.

Το Μεγάλο Παζάρι υπό πυρά δακρυγόνων

Το κίνημα, το οποίο ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου σε μια αγορά κινητών τηλεφώνων, επεκτάθηκε στη συνέχεια σε ένα τμήμα του Μεγάλου Παζαριού της Τεχεράνης, οικονομικού πνεύμονα της χώρας, όταν οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό.

Νέα απεργία πραγματοποιήθηκε εκεί χθες, Τρίτη, με διαδηλωτές να συγκεντρώνονται για να φωνάξουν "Ελευθερία! Ελευθερία!" προτού διαλυθούν από τα δακρυγόνα που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο από τη διαδήλωση της Τρίτης στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του BBC Persian, ακούγεται μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένο σε σκεπασμένο δρόμο να φωνάζει «Θάνατος στον δικτάτορα», αναφερόμενο στον Χαμενεΐ.

Αργότερα, οι διαδηλωτές φαίνονται να τρέχουν μακριά από σύννεφο δακρυγόνων και να φωνάζουν «Ατιμία» προς ομάδα αστυνομικών των ΜΑΤ που βρισκόταν κοντά. Πλάνα τραβηγμένα από την ταράτσα γειτονικού κτιρίου δείχνουν το πλήθος να εγκαταλείπει το παζάρι καθώς εκτοξεύονται περισσότερα δακρυγόνα.

Άλλα βίντεο από την πρωτεύουσα έδειχναν διαδηλώσεις στην αγορά Γιαφτ Αμπάντ, στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, στο εμπορικό κέντρο Caterpillar στα νοτιοδυτικά της πόλης, καθώς και συγκεντρώσεις στη διασταύρωση Αζαρί.

Ο σταθμός του μετρό στο Μεγάλο Παζάρι δεν λειτουργεί μέχρι νεωτέρας, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Reuters: Ρίψη δακρυγόνων από ατύχημα σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Παράλληλα, νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Heartbreaking 💔

Today unarmed people ran to Sina hospital in Tehran, fleeing security forces in the streets. But even hospitals are no longer safe.

Security forces stormed Hospital, fired tear gas inside, and arrested injured protesters. Be our voice.



pic.twitter.com/JkeXGqwUXO — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 6, 2026

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.

Sina hospital in Hasan Abad in Tehran under attack with teargas being fired inside the hospital on Tuesday the tenth day of anti government protest #IranProtests2026

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την επίθεση στο νοσοκομείο

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν μια ακόμη επίθεση σε νοσοκομείο στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «βάρβαρη».

Ο περσόφωνος λογαριασμός του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X καταδίκασε την Τρίτη αυτό που περιέγραψε ως νέα επίθεση από πράκτορες της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε νοσοκομείο στο Ιράν, αναφέροντας ότι αυτή τη φορά στόχος έγινε εγκατάσταση στην Τεχεράνη, μετά από προηγούμενη επίθεση σε νοσοκομείο στο Ιλάμ.

حمله ای دیگر به دست عوامل رژیم جمهوری اسلامی به بیمارستانی در ایران. ابتدا یک بیمارستان در ایلام و اکنون یکی دیگر در تهران. این الگو در هدف قرار دادن بیمارستان‌ها، مکان‌هایی که برای درمان و پناه دادن بیماران ساخته شده‌اند، وحشی‌گری و بی‌توجهی رژیم جمهوری اسلامی به اصول ابتدایی…

«Πρώτα ένα νοσοκομείο στο Ιλάμ και τώρα ένα ακόμη στην Τεχεράνη. Αυτό το μοτίβο στοχοποίησης νοσοκομείων —χ ώρων που έχουν δημιουργηθεί για τη θεραπεία και την προστασία ασθενών — αποδεικνύει την αγριότητα και την πλήρη περιφρόνηση του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις βασικές αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», ανέφερε η ανάρτηση.

«Οι ιατρικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να αποτελούν στόχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν αυτές τις επιθέσεις και καλούν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας να σταματήσει την καταπίεση των Ιρανών», προσέθετε, κοινοποιώντας πλάνα από το νοσοκομείο Σίνα στην Τεχεράνη.

Διαδηλώσεις κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον 45 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, και κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις και τα ΜΜΕ

Σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την Τεχεράνη, φονικές τοπικές συγκρούσεις αναφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Είναι η περίπτωση κυρίως του Μαλεκσαχί, μιας πόλης περίπου 20.000 κατοίκων με σημαντικό κουρδικό πληθυσμό.

Τουλάχιστον 36 θάνατοι, πολλές συλλήψεις

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα στο εξωτερικό, ανέφερε ότι από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, οι 34 ήταν διαδηλωτές και δύο συνδέονταν με τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως σημειώνει το BBC.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ που εδρεύει στη Νορβηγία, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Τα ιρανικά ΜΜΕ, που αναπαράγουν επίσημες ανακοινώσεις, μιλούν για 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, αφότου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει επίσημο απολογισμό θυμάτων, αλλά δήλωσαν ότι τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί. Το BBC Persian έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους και τις ταυτότητες 20 ανθρώπων.

Η HRANA ανέφερε επίσης ότι περισσότεροι από 60 διαδηλωτές τραυματίστηκαν και 2.076 συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των αναταραχών, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την οικονομική κρίση και έχουν εξαπλωθεί σε 27 από τις 31 επαρχίες της χώρας.

Το βράδυ της Τρίτης, ιρανικά ημιεπίσημα μέσα μετέδωσαν ότι ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά, τα οποία απέδωσαν σε «ταραξίες», στην πόλη Μαλεκσαχί, στη δυτική επαρχία Ιλάμ, όπου τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται εκτεταμένες διαδηλώσεις και βίαιη καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Fox News: Έτοιμος να ηγηθεί της μετάβασης στο Ιράν, δηλώνει ο Ρεζά Παχλαβί

Την ίδια ώρα, ο πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «ηγηθεί της μετάβασης» στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο εξόριστος πρίγκιπας Ρεζά Παχλαβί δήλωσε στο Fox News ότι κάνει ένα βήμα μπροστά «για να ηγηθεί αυτής της μετάβασης από την τυραννία σε μια μελλοντική δημοκρατία», σημειώνοντας ότι στόχος του είναι μια ειρηνική αλλαγή «μέσω εθνικού δημοψηφίσματος και συντακτικής συνέλευσης», ενώ πρόσθεσε ότι είναι «περισσότερο από ποτέ έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν» για την «τελική μάχη».

Crown Prince Reza Pahlavi, leader of the Iranian opposition:



"I'm more than ever ready to step in Iran"

«Κατόπιν έκκλησης των συμπατριωτών μου, έκανα ένα βήμα μπροστά για να ηγηθώ αυτής της μετάβασης από την τυραννία σε μια μελλοντική δημοκρατία», δήλωσε ο Παχλαβί στον Σον Χάνιτι του Fox την Τρίτη.

«Ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω τους συμπατριώτες μου να πετύχουν αυτόν τον στόχο… Είμαι αμερόληπτος ως προς το τελικό αποτέλεσμα, αρκεί να πρόκειται για μια κοσμική δημοκρατία», πρόσθεσε.

«Έχω εκπαιδευτεί σε όλη μου τη ζωή για να υπηρετώ το έθνος μου», είπε ο Παχλαβί. «Είμαι περισσότερο από ποτέ έτοιμος να επιστρέψω στο Ιράν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα βρίσκομαι εκεί, ανάμεσα στους συμπατριώτες μου, για να ηγηθώ της τελικής μάχης».

Μια πρόκληση για τον Χαμενεΐ

Το κίνημα αμφισβήτησης και δυσαρέσκειας, που είχε αρχικά σχέση με την αύξηση του κόστους ζωής, είναι το πιο σημαντικό έπειτα από εκείνο που ξέσπασε στα τέλη του 2022 με τον θάνατο υπό αστυνομική κράτηση της Μαχσά Αμινί, που είχε συλληφθεί επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Χωρίς να συγκρίνεται μέχρι τώρα με την κινητοποίηση «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022-2023, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη Αλι Χαμενεΐ ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989, την ώρα που η χώρα έχει αποδυναμωθεί από τον πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο, και την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.