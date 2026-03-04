Μαζικό black out ηλεκτρικής ενέργειας στην Κούβα

Ένα μαζικό blackout ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Αβάνας, σύμφωνα με την εθνική ένωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας UNE την Τετάρτη.

Η Κούβα έχει υποστεί μια σειρά από σημαντικές διακοπές ρεύματος τα τελευταία χρόνια, ακόμη και πριν οι ΗΠΑ διακόψουν τις αποστολές πετρελαίου στο μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής.

Η κυβέρνηση της Κούβας αποδίδει την οικονομική κρίση που βιώνει στη χώρα σε δεκαετίες οικονομικών κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Η πρόσφατη έλλειψη πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό, λόγω της πίεσης των ΗΠΑ, έχει επιδεινώσει την υπάρχουσα έλλειψη.

Η UNE δήλωσε ότι εργάζεται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών και ότι η διακοπή ρεύματος επηρέασε το νησί από την κεντρική επαρχία Καμαγκουέι έως το Πινάρ ντελ Ρίο στα δυτικά, επηρεάζοντας περίπου τα 2/3 της επικράτειας.

Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Felton 1, που βρίσκεται στην επαρχία Ολγκίν στην ανατολική Κούβα, παραμένει σε λειτουργία και έχουν ενεργοποιηθεί πρωτόκολλα αποκατάστασης, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Κούβας.

Η Βενεζουέλα, ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, δεν έχει στείλει φορτία από τον Δεκέμβριο. Ο πρόεδρος της, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη σε μια αμερικανική επίθεση στην πρωτεύουσα της χώρας στις αρχές Ιανουαρίου, μετά την οποία οι ΗΠΑ ελέγχουν τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Το Μεξικό δήλωσε ότι θα σταματήσει τις προμήθειες μετά την απειλή των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα.

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αναγκάσει την κυβέρνηση να επιβάλει περιορισμούς σε βασικές υπηρεσίες.