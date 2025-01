Μασκ: Εξασφαλισμένο το μέλλον του πολιτισμού - Κατηγορείται για ναζιστικό χαιρετισμό (vid)

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Ίλον Μασκ, τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε ως συν-επικεφαλής του νέου Υπουργείου Αποτελεσματικότητας, γιόρτασε την εκλογή και την ορκωμοσία του Τραμπ στην Capital One Arena στην Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι «έτσι είναι το αίσθημα της νίκης».

«Και αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη νίκη. Αυτή ήταν μια νίκη - ορόσημο του ανθρώπινου πολιτισμού», είπε στους υποστηρικτές του. «Ξέρετε, υπάρχουν εκλογές που έρχονται και φεύγουν. Κάποιες εκλογές είναι, ξέρετε, σημαντικές, κάποιες άλλες όχι. Αλλά αυτές εδώ, αυτή εδώ είχαν πραγματικά σημασία. Και θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω που το κάνατε να συμβεί. Σας ευχαριστώ».

«Σας συμπονώ. Χάρη σε εσάς είναι εξασφαλισμένο το μέλλον του πολιτισμού. Χάρη σε εσάς θα έχουμε επιτέλους ασφαλείς πόλεις, ασφαλείς πόλεις, ασφαλή σύνορα, λογικές δαπάνες, βασικά πράγματα», πρόσθεσε.

Ο Ίλον Μασκ εμφανίστηκε, στο μεταξύ, να κάνει μια χειρονομία που έμοιαζε με ναζιστικό χαιρετισμό, ενώ εκφωνούσε ομιλία στην αρένα Capital One.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla χτύπησε το στήθος του και σήκωσε το δεξί του χέρι στον αέρα, καθώς ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιστροφή του προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Wait, did Musk just do a Nazi salute? pic.twitter.com/VZChlQXSYv