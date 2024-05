Μασκ - Αυστραλία: Κέρδισε την έφεση για το βίντεο με την επίθεση στην εκκλησία

Δικαστήριο στην Αυστραλία αρνήθηκε να παρατείνει την προσωρινή εντολή για τον αποκλεισμό των βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία του Σίδνεϊ στην πλατφόρμα X, κατόπιν προσφυγής του Ίλον Μασκ.

Δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου απέρριψε λοιπόν την αίτηση του eSafety Commissioner, του επιτηρητή διαδικτύου της Αυστραλίας, για παράταση της προσωρινής διαταγής για την αφαίρεση των αναρτήσεων στο X που έδειχναν τη βίαιη επίθεση σε έναν ιερέα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο επίσκοπος Mαρ Μάρι Εμάνουελ μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος που μεταδόθηκε μέσω live streaming και κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Μετά το περιστατικό, ο Επίτροπος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας της χώρας έλαβε προσωρινή δικαστική εντολή που διέταξε το X να αποκρύψει αναρτήσεις που έδειχναν πλάνα από την επίθεση.

Ο Μασκ αμφισβήτησε τη δικαστική εντολή ως «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

«Η ανησυχία μας είναι ότι αν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χώρα επιτρέπεται να λογοκρίνει το περιεχόμενο για ΟΛΕΣ τις χώρες, κάτι που απαιτεί ο Αυστραλός “επίτροπος ηλεκτρονικής ασφάλειας”, τότε τι εμποδίζει οποιαδήποτε χώρα να ελέγχει ολόκληρο το Διαδίκτυο;», έγραψε στο X ο Μασκ.

Our concern is that if ANY country is allowed to censor content for ALL countries, which is what the Australian “eSafety Commissar” is demanding, then what is to stop any country from controlling the entire Internet?



We have already censored the content in question for… https://t.co/aca9E4uAB7