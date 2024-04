Μασκ: Οι νέοι χρήστες στο Χ θα χρεώνονται ένα μικρό ποσό

Με ένα μικρό ποσό θα χρεώνονται οι νέοι χρήστες στο Χ (Twitter), ώστε να περιοριστεί η εμφάνιση των bot, δηλαδή των αυτοματοποιημένων λογαριασμών, σχεδιάζει ο Ίλον Μασκ, σύμφωνα με ανάρτησή του στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Απαντώντας σε σχόλιο άλλου χρήστη του X σχετικά με τις αλλαγές στον ιστότοπο, ο Μασκ έγραψε ότι η χρέωση ενός μικρού τέλους στους νέους λογαριασμούς είναι ο «μόνος τρόπος» για να σταματήσει η «επίθεση των bots».

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots. Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.

Ο Μασκ σε άλλη του ανάρτηση σχολίασε ότι οι νέοι λογαριασμοί θα μπορούν να δημοσιεύουν τρεις μήνες μετά τη δημιουργία τους χωρίς να πληρώνουν τέλος.

That is way harder than paying a tiny fee.



This is only for new users. They will be able to do write actions for free after 3 months.