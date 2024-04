Πρωθυπουργός Αυστραλίας: Ο Μασκ είναι «ξιπασμένος δισεκατομμυριούχος»

Διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ίλον Μασκ και τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, με αφορμή την κίνηση του πρώτου να δημοσιεύσει στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) βίντεο από αιματηρό περιστατικό με μαχαίρι σε εκκλησία, το οποίο είχε λάβει χώρα την περασμένη εβδομάδα, στο Σίνδεϊ.

Παρά την απόφαση δικαστηρίου της Αυστραλίας να αφαιρέσει ο Μασκ το βίντεο από την πλατφόρμα, και λόγω της άρνησής του να το πράξει, ο Αλμπανέζε τον αποκάλεσε «αλαζονικό δισεκατομμυριούχο».

Η δικαστική απόφαση πάρθηκε τη Δευτέρα (22/4), η πλατφόρμα είχε «απαντήσει» ότι θα συμμορφωθεί εν αναμονή της έφεσης.

Έπειτα από τη δικαστική απόφαση, ο Μασκ ανέβασε ένα meme που υπαινισσόταν κυβερνητική λογοκρισία και ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε είπε στο ABC News ότι ο κ. Μασκ «νομίζει ότι είναι υπεράνω του νόμου αλλά και υπεράνω της κοινής ευπρέπειας».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, εκκλησιαστικοί παράγοντες της Αυστραλίας απείλησαν το X και άλλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με υψηλά πρόστιμα εάν δεν κατέβαζαν βίντεο από το περιστατικό μέσα σε εκκλησία, την οποία η αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Το Χ απάντησε ότι το αίτημα «δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αυστραλιανής νομοθεσίας» και στη συνέχεια η εκκλησιαστική αρχή ζήτησε δικαστική διαταγή. Από πλευράς του, ο Αλμπανέζε, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου, κατέκρινε την πλατφόρμα Χ επειδή «επέλεξε να μην συμμορφωθεί».

Σε σειρά διαδικτυακών αναρτήσεων, ο κ. Μασκ έγραψε: «Θα ήθελα να αφιερώσω ένα λεπτό για να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό που ενημέρωσε το κοινό ότι αυτή η πλατφόρμα είναι η μόνη αληθινή». Χαρακτήρισε την εκκλησιαστική αρχή ως «επίτροπο λογοκρισία» και τόνισε ότι «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να έχουν κοινωνική ευθύνη. Ο κ. Μασκ δεν έχει καμία».

I’d like to take a moment to thank the PM for informing the public that this platform is the only truthful one https://t.co/EM0lF6n7SC