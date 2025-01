Μασκ: Απορρίπτει το χαρακτηρισμό «Ναζί» για τον χαιρετισμό του που προκάλεσε σάλο

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ, άφησε πολλούς άναυδους χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας - δυο φορές - χαιρετισμό που πολλοί εξέλαβαν ως «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν βλέποντας απλώς μια «άγαρμπη χειρονομία».

Ο ιδιοκτήτης - μεταξύ άλλων - του X (κοινωνική δικτύωση), της SpaceX (διάστημα) και της Tesla (αυτοκινητοβιομηχανία) εκφώνησε ομιλία επί σκηνής στην Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ για εκδήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

NOW IN POWER, MUSK GOES MASK OFF AND FULL FURHER! YOU WILL ALL BE MICROCHIPPED, AND YOU WILL BE HAPPY. pic.twitter.com/nkHL2aF1Ul

Η ενέργειά του προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις από ακαδημαϊκούς, ισραηλινά ΜΜΕ, οργανώσεις και πολιτικούς, με τον ίδιο να απορρίπτει το ναζιστικό χαρακτηρισμό εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη του σε μια ανάρτηση στο Χ που αναφέρει: «Μπορούμε να σταματήσουμε να αποκαλούμε τους ανθρώπους Ναζί; Δεν λειτούργησε την προεκλογική περίοδο, δεν λειτουργεί και τώρα, είναι κουραστικό, βαρετό και παλιό. Δεν περνάει πια, οι άνθρωποι δεν σοκάρονται από αυτό».

Can we please retire the calling people a Nazi thing? It didn't work during the election, it's not working now, it's tired, boring, and old material, you've burned out its effect, people don't feel shocked by it anymore, the wolf has been cried too many times.