Την πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, εμπλέκουν άμεσα νέα στοιχεία τα οποία κατέθεσε μάρτυρας σχετικά με την υπόθεση του σκανδάλου Qatargate, που ταλανίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα «Le Soir», η νέα μαρτυρία θεωρείται από το γραφείο του εισαγγελέα ως σοβαρή ένδειξη για εμπλοκή της ευρωβουλευτή σε ξέπλυμα χρήματος.

Ειδικότερα, η μάρτυρας περιγράφει ότι η Καϊλή ήταν παρούσα κατά την προσφορά δωροδοκίας που συνδεόταν με την αγορά του διαμερίσματος στις Βρυξέλλες, καθώς φαίνεται να κατέβαλε €100.000 από το συνολικό τίμημα σε μετρητά.

Αυτό το στοιχείο ενισχύει τις υποψίες για ένα ευρύτερο δίκτυο διαφθοράς, όπου ξένα συμφέροντα, όπως αυτά του Κατάρ, φέρονται να επηρεάζουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημοσιοποίηση αυτής της μαρτυρίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η δίκη για το Qatargate αναμένεται να προχωρήσει σύντομα, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο στις εμπλεκόμενες προσωπικότητες, αλλά και στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνώς.

Υπενθυμίζεται ότι το Qatargate, όπως είναι γνωστό διεθνώς, αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μετρητών χρημάτων στο σπίτι της Καϊλή στη Βρυξέλλες, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η τότε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, που κατείχε μία από τις υψηλότερες θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με υποψίες ότι προωθούσε τα συμφέροντα του Κατάρ μέσω εντατικής δραστηριότητας «lobbying».

Παρά τις κατηγορίες, η Καϊλή και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, έχουν επιμείνει στην αθωότητά τους, με τον τελευταίο – πρώην βοηθό Ιταλών ευρωβουλευτών όπως οι εμπλεκόμενοι Αντόνιο Παντζέρι και Αντρέα Κοτζολίνο – να ισχυρίζεται το 2023 ότι οι αρχικές του ομολογίες ήταν εξαναγκασμένες.