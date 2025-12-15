Μαρόκο: Τουλάχιστον 21 νεκροί σε ξαφνικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή στη Σάφι, στις ακτές του Μαρόκου στον Ατλαντικό Ωκεανό, εξαιτίας ξαφνικών πλημμυρών, απολογισμός που είναι ο βαρύτερος στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Η ομώνυμη επαρχία Σάφι, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Ραμπάτ, επλήγη από «πολύ ισχυρές καταρρακτώδεις βροχές» μέσα σε διάστημα «μιας ώρας», που πυροδότησαν «εξαιρετικές» πλημμύρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Νωρίτερα γινόταν λόγος για 32 τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι. «Οι περισσότεροι» από αυτούς επιτράπηκε να φύγουν αφού «έλαβαν τις απαραίτητες φροντίδες και θεραπείες».

🚨 At least seven people dead and 20 injured after exceptional flooding left large parts of the city of Safi, Morocco, underwater today. pic.twitter.com/2331YzOhn9 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 14, 2025

Στο Μαρόκο το φθινόπωρο ήταν στο παρελθόν, υπό κανονικές συνθήκες, περίοδος μετάβασης από το καλοκαίρι στον χειμώνα, με προοδευτική πτώση των θερμοκρασιών· όμως η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη πλέον έχει περιορίσει την υποχώρηση των θερμοκρασιών, διατηρώντας στην ατμόσφαιρα μεγάλη ποσότητα εξατμισμένων υδάτων, κληρονομιάς του θέρους. Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων βροχοπτώσεων, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, λασπώδης χείμαρρος κατέκλυσε τους δρόμους στη Σάφι, παρασέρνοντας ό,τι έβρισκε στον διάβα του, από κάδους απορριμμάτων ως αυτοκίνητα. Σε κάποια βίντεο διακρίνονται μαυσωλείο που έχει μισοβυθιστεί κάτω από το νερό και μέλη της πολιτικής προστασίας να επεμβαίνουν, χρησιμοποιώντας βάρκες, για να διασώσουν κατοίκους.

Τουλάχιστον 70 σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη πλημμύρισαν, δέκα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και τμήμα του οδικού δικτύου υπέστη ζημιές, προκαλώντας τη διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους της πόλης, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Σάφι έζησε «μαύρη μέρα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάμζα Σντουάνι, κάτοικος της πόλης. Άλλος, ο Μαρουάν Τάμερ, διερωτήθηκε γιατί «δεν ήρθε κανένα φορτηγό να αντλήσει νερά».

Χθες βράδυ το επίπεδο των υδάτων είχε υποχωρήσει, αφήνοντας πίσω τεράστιους όγκους λάσπης στους οποίους διακρίνονταν οχήματα που είχαν ανατραπεί. Κάτοικοι παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των δυνάμεων άμεσης βοήθειας και της πολιτικής προστασίας να ανασύρουν διάφορα μισοβυθισμένα αντικείμενα.

Συνεχίζονταν οι προσπάθειες να εντοπιστούν θύματα, με τις αρχές να επιδιώκουν να αποκαταστήσουν τις ασφάλεια «στις πληγείσες περιοχές» και να «προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια στους πληθυσμούς που επλήγησαν από αυτή την εξαιρετική κατάσταση», σύμφωνα με την αυτοδιοίκηση στη Σάφι.

Η μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιούσε προχθές Σάββατο πως ανέμενε χιονοπτώσεις σε υψόμετρο 1.700 μέτρων και ισχυρές βροχές, ενίοτε καταρρακτώδεις, σε διάφορες επαρχίες του βασιλείου το σαββατοκύριακο. Χθες βράδυ ανέφερε πως προβλέπει νέες καταρρακτώδεις βροχές σε όλη τη χώρα ως και την Τρίτη.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες δεν είναι σπάνια φαινόμενα στο Μαρόκο, παρότι πλήττεται από πολύ σοβαρή ξηρασία για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στο νότιο και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, στοιχίζοντας τη ζωή σε 18 ανθρώπους. Τον Νοέμβριο του 2014, πάνω από 30 άνθρωποι είχαν χαθεί στον νότο εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών στους πρόποδες του ορεινού όγκου του Άτλαντα.

Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στις φρικτές πλημμύρες του 1995 στην κοιλάδα Ουρίκα, 30 χιλιόμετρα νότια από τη Μαράκες (κεντρικά).