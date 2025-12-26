Μαλαισία: 15 χρόνια κάθειρξης για τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίμπ Ραζάκ, κάλεσε την Παρασκευή τους Μαλαισιανούς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, μετά την καταδίκη του σε 15 επιπλέον χρόνια φυλάκισης, και δήλωσε ότι θα συνεχίσει τον «αγώνα» του και θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του μέσω νόμιμων διαύλων.

«Καλώ όλους τους Μαλαισιανούς να αξιολογήσουν το θέμα αυτό με ηρεμία και ορθολογισμό, όχι μόνο από την άποψη της προσωπικής μου τύχης, αλλά και για το καλό του μέλλοντος των θεσμών της χώρας και των αρχών που υπερασπιζόμαστε όλοι μαζί», ανέφερε σε δήλωση που διάβασε ο δικηγόρος του, ο οποίος δήλωσε ότι ο Νατζίμπ θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης τη Δευτέρα.