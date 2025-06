Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν - Οι διαπραγματεύσεις είναι η μόνη βιώσιμη οδός

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική συνομιλία να ξαναρχίσουν οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

«Το ζήτημα της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν είναι σοβαρό: πρέπει να επιλυθεί μέσω διαπραγμάτευσης. Έτσι προσκάλεσα τον Πρόεδρο Πεζεσκιάν να επιστρέψει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί μια συμφωνία, η μόνη δυνατή οδός για την αποσυμπίεση της κατάστασης», δήλωσε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο X.

Όπως σημείωσε, η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν στο Χ:

Μόλις μίλησα με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το πρώτο μου μήνυμα ήταν να απαιτήσω την άμεση απελευθέρωση των συμπατριωτών μας, της Σεσίλ Κόλερ και του Ζακ Παρί, οι οποίοι κρατούνται όμηροι από το ιρανικό καθεστώς υπό απαράδεκτες συνθήκες για πάνω από τρία χρόνια.

Εν όψει του σοβαρού κινδύνου αποσταθεροποίησης σε όλη την περιοχή, ζήτησα οι διπλωματικές μας εγκαταστάσεις και οι υπήκοοί μας στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή να μην στοχοποιηθούν υπό καμία συνθήκη. Παράλληλα, προέτρεψα σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή κλιμάκωσης.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σοβαρό ζήτημα και πρέπει να λυθεί μέσω διαπραγματεύσεων.

Ως εκ τούτου, προσκάλεσα τον Πρόεδρο Πεζεσκιάν να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί μια συμφωνία - η μόνη βιώσιμη οδός για αποκλιμάκωση.

Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε και να κινητοποιήσουμε όλες μας τις προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

