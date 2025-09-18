Μακρόν: Θα επιβληθούν εκ νέου οι κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν
AP Photo
AP Photo

Μακρόν: Θα επιβληθούν εκ νέου οι κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν

18/09/2025 • 19:55
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών κατά του Ιράν θα γίνει έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη δεν υπήρξε σοβαρή στις συνομιλίες της με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για την αποτροπή τους.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Κανάλι 12 εάν θα ενεργοποιηθεί ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», απάντησε είπε πως «ναι. Έτσι πιστεύω, γιατί τα τελευταία νέα από τους Ιρανούς δεν είναι σοβαρά», σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

