Μακρόν: Θα επιβληθούν εκ νέου οι κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών κατά του Ιράν θα γίνει έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη δεν υπήρξε σοβαρή στις συνομιλίες της με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για την αποτροπή τους.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Κανάλι 12 εάν θα ενεργοποιηθεί ο λεγόμενος μηχανισμός «snapback», απάντησε είπε πως «ναι. Έτσι πιστεύω, γιατί τα τελευταία νέα από τους Ιρανούς δεν είναι σοβαρά», σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο Reuters.