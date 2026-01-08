Μακρόν: Οι ΗΠΑ του Τραμπ απομακρύνονται από τους συμμάχους τους

Κριτική στην εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ άσκησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, με φόντο τις εξελίξεις σε Βενεζουέλα και Γροιλανδία.

Απευθυνόμενος σε πρέσβεις για την καθιερωμένη συνάντηση στην αρχή του έτους, ο Γάλλος πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ «σταδιακά απομακρύνονται» από ορισμένους συμμάχους και «αγνοούν τους διεθνείς κανόνες», προσθέτοντας ότι παρατηρεί μια αυξανόμενη «νεοαποικιακή επιθετικότητα» στις διπλωματικές σχέσεις.

🔴 🗣 “Nous évoluons dans un monde de grandes puissances avec une vraie tentation de se partager le monde” décrit E. Macron, lors de ses vœux aux ambassadeurs. Les États-Unis “se détournent de certains de ses alliés.” #canal16 pic.twitter.com/3CRVlLjjo2 — franceinfo (@franceinfo) January 8, 2026

«Οι θεσμοί της πολύπλευρης συνεργασίας λειτουργούν όλο και λιγότερο αποτελεσματικά. Εξελισσόμαστε σε έναν κόσμο όπου οι μεγάλες δυνάμεις τείνουν να μοιράσουν τον κόσμο μεταξύ τους», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε για τη Γαλλία και την Ευρώπη ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Περισσότερη στρατηγική αυτονομία, λιγότερη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα», υπογράμμισε.