Μακρόν: Οι Βρυξέλλες φοβούνται να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές Big Tech

Η επιθετική τακτική των ΗΠΑ έχει φοβίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένες πρωτεύουσες της ΕΕ, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες κινούνται υπερβολικά αργά στη διαχείριση ερευνών για τις αμερικανικές εταιρείες Big Tech, λόγω της πίεσης που ασκούν οι ΗΠΑ σχετικά με τους ευρωπαϊκούς ψηφιακούς νόμους, σύμφωνα με το Politico.

«Έχουμε υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής εδώ και δύο χρόνια. Είναι πολύ αργοί» δήλωσε ο Μακρόν την Παρασκευή αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη ρύθμιση του περιεχομένου στο διαδίκτυο, τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η συζήτηση γύρω από το θέμα «δεν κερδίζει δυναμική» είπε σε τοπική εκδήλωση στην περιοχή των Βοσγίων, και τόνισε ότι «πολλοί εντός της Επιτροπής και στα κράτη-μέλη φοβούνται να το προχωρήσουν επειδή υπάρχει μια αμερικανική επίθεση κατά της εφαρμογής των οδηγιών για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις αγορές.»

Ο Μακρόν υποσχέθηκε να πιέσει για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσθέτοντας: «Έχουμε μια γεωπολιτική μάχη να δώσουμε. Δεν πρόκειται για ρωσική παρέμβαση. Είναι ξεκάθαρα αμερικανική, επειδή αυτές οι πλατφόρμες δεν θέλουν να τις ενοχλούμε.»

Οι δηλώσεις του Μακρόν έγιναν μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία οι ΗΠΑ άσκησαν ανανεωμένη πίεση σχετικά με τους δύο τεχνολογικούς νόμους της ΕΕ, τον DSA και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).